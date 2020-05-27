搶先採用聯發科天璣820處理器 Redmi 10X揭曉

先前隨著聯發科新款中階5G連網處理器－天璣820揭曉，確認將會搶先採用的Redmi 10X，今日 (5/26)正式對外揭曉。

以搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Redmi K30，將5G連網手機帶到人民幣1999元價位，後續更以Redmi K30 Pro將搭載Snapdragon 865處理器的5G連網手機帶至人民幣2999元價位，小米此次推出的Redmi 10X更藉由搭載聯發科天璣820處理器，讓售價進一步下修至人民幣1599元。

其中，Redmi 10X將採用11組天線、43個訊號節點，藉此增強整體無線連接訊號強度，並且針對高鐵、電梯、地下室或開車移動過程的連接模式強化，同時也透過天璣820處理器支援雙5G連網切換功能，讓5G網路能更穩定維持連接。

除了針對5G網路連接需求提供節電表現，Redmi 10X本身也能藉由採用AMOLED螢幕對應更低耗電，同時提供更鮮豔顏色表現與常時顯示畫面功能，電池部分則採用4520mAh，支援33W有線快充。

而背面採矩形排列的主相機模組，分別對應4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭，另外更搭載支援3倍光學變焦、光學防震的800萬畫素長焦鏡頭，最遠可對應30倍數位變焦，並且加入場景識別應用的流光相機拍攝功能，以及多款趣味浮水印內容。

至於作業系統則採用基於Android 10的MIUI 12，手機部分則在背蓋採用P2i防潑水塗層、支援IP53等級生活防水防塵效果。

小米預計從即日起開放中國市場預購Redmi 10X，建議售價則從人民幣1599元起跳。

除此之外，小米此次也同步推出搭載聯發科Helio G85處理器、支援4G連網功能，同時電池容量增加至5020mAh的Redmi 10X 4G版本，售價僅為人民幣999元。

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