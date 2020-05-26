Sony6月起開放預購旗艦機Xperia 1 II 預計7月進入市場銷售

近期宣布新款中階手機Xperia 10 II進入市場銷售之後，Sony Mobile接下來也準備讓年度旗艦手機Xperia 1 II進入市場。

除了日前確定將在6月初於台灣市場宣布Xperia 1 II上市資訊，並且預計配合台灣地區最快在7月開台的5G網路服務銷售，Sony Mobile則預告將在7月24日於美國市場提供銷售此款旗艦手機，同時將在6月1日開放預購，建議售價則是1199美元，換算成新台幣售價約為36000元。

而在美國地區推行預購方案，則是在6月28日以前完成預購，即將額外加贈一組WF-1000XM3主動降噪入耳式耳機。

目前Sony Mobile尚未確認Xperia 1 II在台售價，以及預計上市時間等細節，預期最快會在6月初對外揭曉。

Xperia 1 II將會成為Sony Mobile第一款支援5G連網的手機產品，但目前僅對應6GHz以下頻段的5G網路連接功能，並未同時加入毫米波 (mmWave)連接功能，最主要應該是為了符合目前主流的5G網路應用先以6GHz以下頻段作為主要連接規格，但預期會在接下來推出的Xperia Pro同時加入6GHz以下頻段與毫米波連接功能。

不過，目前在美國推行版本僅支援4G LTE網路功能，但是在歐洲等市場推行版本則支援5G連網功能，台灣推行版本預期也能支援5G連網功能。

整體設計部分，Xperia 1 II依然維持採用21:9顯示比例、4L HDR OLED螢幕，並未像稍早公布的Xperia L4額外採用水滴造型瀏海設計，同時指紋辨識器更恢復與電源按鍵整合，背面主鏡頭模組則比照Xperia 5採左上角配置形式，機身同樣支援IP 65/68等級防水防塵。

螢幕此次搭載的「Motion Blur Reduction (動態模糊抑止)」功能，實際上是透過軟、硬體整合方式，讓21:9顯示比例、4L HDR OLED螢幕可對應90Hz畫面更新率，提供更穩定的顯示效果，但主要還是會依照顯示內容自動調整，並非常時維持在90Hz更新率。

規格部分，則包含搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、8GB記憶體、256GB儲存容量，以及4000mAh電池容量，Sony更確定將原本在Xperia 1去除的3.5mm耳機孔重新加回，同時也在Xperia 1 II內加入以硬體解碼形式運作的360 reality Audio技術，同樣也支援杜比全景聲，並且針對專業錄影功能也提供噪音濾除功能。

另外，Sony Mobile此次也將Qi無線充電功能重新放進Xperia 1 II，並且藉由人工智慧技術驅動的Battery Care電池保護技術確保充電安全。

鏡頭部分，視訊鏡頭部分依然維持800萬畫素規格，背面主相機則分別配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)。

其中，超廣角鏡頭鏡頭更比照Xperia L4移到靠近機身上緣位置，避免手持拍攝過程可能會不小心讓手指部分一同入鏡。至於另外搭載的3D iToF鏡頭，則是用於對焦輔助，在AF/AE追蹤對焦情況下可實現高達每秒20張連拍表現，同時在AF/AE模式下更可支援每秒60次拍攝運算，藉此提昇手機拍攝準確率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》