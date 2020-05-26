Galaxy Note 20系列新機外觀？以傳聞打造的渲染圖曝光了

在目前已有不少關於Galaxy Note 20系列手機傳聞釋出後，@OnLeaks等人也藉由近期傳聞製作一組Galaxy Note 20系列可能外觀。

當然，目前這組選染圖像僅以現有傳聞進行製作，其中多少也融合三星去年推出的Galaxy Note 10系列，以及今年初推出的Galaxy S20系列設計，與三星最終實際公布設計細節可能仍會有落差。

但從近期傳聞來看，顯然Galaxy Note 20系列並不會比照Galaxy S20系列推出三種規格，依然會維持提供標準版與加強版，而不會有Ultra版本設計。

螢幕尺寸部分，標準版預期仍會維持6.7吋設計，加強版則估計會維持6.9吋規格，但預期藉由窄邊框與曲面設計提高螢幕顯示面積，同時外觀設計預期維持接近去年推出的Galalxy Note 10系列。

至於相機鏡頭部分，有可能在加強版採用潛望式鏡頭模組，但可能不會比照Galaxy S20 Ultra搭載高達100倍數位變焦的Space Zoom拍攝功能，但仍可能維持採用高解像拍攝效果。

其他部分則包含可能採用以低溫多晶氧化物 (LTPO,Low Temperature Polycrystalline Oxide)技術打造螢幕，藉此對應更低耗電表現，同時也能支援自動切換畫面更新率，讓螢幕耗電能獲得更有效率控制。

處理器則預期採用新版Exynos 992，同時南韓銷售版本預期會換回Exynos處理器規格，但在其他市場依然會提供Qualcomm處理器版本，亦即今年在多款旗艦手機採用的Snapdragon 865處理器。

(圖／擷自Pigtou網站)

(圖／擷自Pigtou網站)

目前也有消息指稱三星內部考慮以線上形式舉辦接下來的Unpacked活動，預計揭曉Galaxy Note 20系列，以及新款Galaxy Fold 2。另外，三星也可能推出價格更趨親民的Galaxy Fold特別版本，並且將提前在7月對外公布具體細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》