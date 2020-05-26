OPPO證實將推出Reno 4系列手機 預計採用S765G處理器

日前有消息傳出OPPO將推出Reno 4系列手機後，官方很快地在微博頁面證實準備推出新款手機，而先前也透露將推出新款真無線藍牙耳機Enco W51，以及新款智慧手環。

依照先前消息，Reno 4系列預計搭載超級夜間錄影功能、錄影防震功能，以及包含65W超級閃充。

其中，夜間錄影功能將同樣搭載Ultra Steady防震，配合感測元件與陀螺儀偵測數據，透過場景識別等技術，藉此對應5軸防震效果，讓使用者透過手機拍攝16:9影片時，可以保持影片內容穩定清晰，並且可在跑步等運動場景維持接近手持穩定器的拍攝模式。

而包含在Find X2系列、Ace與Ace 2系列均搭載的65W超級閃充技術，同樣也會在Reno 4系列機種採用，讓使用者能以半小時即可充滿4000mAh電量效率，快速替手機補充電力。

至於Reno 4系列預期推出標準版與Pro加強版本，其中將會採用開孔螢幕設計，並且採用OLED面板，而背面主相機部分則預期採用三鏡頭組合，處理器則可能採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器。

除了預計在6月間揭曉Reno 4系列手機，OPPO也計畫推出新款真無線藍牙耳機Enco W51，以及新款智慧手環。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》