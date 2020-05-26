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realme全球用戶人數超過3500萬！X50 Pro玩家版、X50m等新品亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

宣布「重返」中國市場滿一週年後，realme在稍早於深圳舉辦活動上分別宣布推出realme X50 Pro玩家版、realme X50m兩款手機，以及包含realme Buds Q、realme Buds Air Neo兩款真無線藍牙耳機，同時也推出包含兩款行動電源與背包配件，更推出作為「非賣品」贈品的realme X50 Pro周年纪念版手機。

依照realme公布數據，目前其品牌全球用戶人數已經累積超過3500萬人，不僅在全球智慧型手機品牌躋身前7位，同時更維持成長最快的全球智慧型手機品牌頭銜。

而此次公布新品，包含先前已經有不少消息的realme X50 Pro玩家版，除了同樣採用Qualcomm Snapdragon 865處理器與LPDDR5記憶體，更首次採用存取效率更快的UFS 3.1儲存元件，分別提供光速銀、幻影黑兩款配色，螢幕則維持採用三星提供的6.44吋AMOLED螢幕、支援65WSuperDart快充的4200mAh電池容量。

同步揭曉的realme X50m，則鎖定親民價位設計的5G手機，採用Snapdragon 765G處理器、支援120Hz畫面更新率與30W快充，分別推出星空藍與銀河白兩款配色。

至於在配件部分，realme此次分別推出與愛馬仕合作設計師José Lévy共同打造的realme Buds Q，其中設計靈感源自鵝卵石，單組耳機重量僅3.6公克，支援IPX4等級防水，並且對應10mm發聲單體，以及119毫秒低延遲表現，搭配充電盒的使用時間最長可達20小時，分別提供黑武士、白日夢與真我黃三款配色。

另外，以先前推出的realme Buds Air為基礎，同樣搭載realme R1配對晶片的realme Buds Air Neo，則分別對應13mm發聲單體、119毫秒低延遲表現，以及搭配充電盒可達17小時的續航使用時間，同樣對應IPX4等級防水，並且提供經典白、龐克綠與搖滾紅三款配色。

此次同步推出的兩款行動電源，分別為支援18W雙向充電，並且支援以小電流形式充電的realme快充行動電源2，以及支援30W雙向快充、外觀採用碳纖維紋理設計的realme 30W Dart行動電源，兩者均提供黑色與黃色選項，並且提供10000mAh電池電量。

採用復古設計，以650D高密度牛津布製作的realme潮玩背包，則提供32公升容量、四級防水設計，以及多口袋設計。

產品售價部分，realme X50 Pro玩家版預計以人民幣3099元起跳價格銷售，預計在6月1日正式開放銷售，目前則是透過realme官網、京東、天貓與蘇寧易購等通路預購。而realme Buds Q建議售價為人民幣149元，realme Buds Air Neo售價則是人民幣299元，新款行動電源則以人民幣109元及199元價格銷售，此次推出的背包售價則是人民幣199元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 品牌 realme 真無線藍牙耳機

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