研究人員以微梳光柵技術 實現高達44.2Tbps的光纖網路傳輸表現

由澳洲墨爾本蒙納許大學、斯文本科技大學，以及皇家墨爾本理工大學的研究人員合作，透過微梳 (microcomb)光柵技術，在極小的微光子晶片內產生銳利且等距光線，藉此對應更高速的數位訊號傳輸效率，最高可達44.2Tbps表現，而最高傳輸頻寬可達4THz。

除了提供更高傳輸效率，此項技術更可容既有光纖電纜設備，意味將能以現有光纖骨幹實現更高數據訊號傳輸表現。

作為對比，目前美國能源部用於科學研究的網路ESnet最高傳輸速率可達400Gbps，主要是針對NASA等特定單位打造。至於一般消費市場提供一般用戶的寬頻網路最高傳輸效率，則約可提供1Gbps左右。

而此項技術仍處於研究實驗階段，因此暫時還不會太快進入市場應用，但也代表未來藉由有線網路連接模式，將能實現更高數據傳輸表現，尤其目前傳輸效率需求越來越高的雲端運算，以及透過光纖網路串接各處運算節點的超級電腦運作模式，預期都能藉由此類技術增加運算執行效率。

至於應用在一般消費市場的話，則預期可讓既有光纖骨幹可對應傳輸效率提昇，進而讓一般家庭使用光纖網路也能對應更高傳輸表現。

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