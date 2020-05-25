聽新聞
test
0:00 / 0:00
Facebook加強線上聊天防騷擾機制、Zoom預計5月底全面啟用更高層級加密技術
4月下旬宣布推出可對應50人同時上線參與的視訊聊天功能Messenger Rooms後，Facebook更針對此項功能宣布增加額外防護機制，避免使用者遭受不必要的隱私騷擾。
Facebook表示，新功能將會藉由機器學習方式識別可疑帳號行為，避免使用者面臨惡意騷擾，或是阻止有心人士刻意尋找未成年用戶情況，同時在聊天畫面中也會以彈出訊息形式告知使用者加以留意。
此外，Facebook也強調Messenger Rooms服務同樣會以端到端形式加密，藉此確保個人隱私安全。
由於提供便利的線上多人視訊聊天功能，Facebook也意識到此項功能可能帶來其他影響，因此強調將會針對未成年使用者提供妥善防護機制，避免遭受惡意人士騷擾，或是產生無法預期影響，同時也能避免有心人士影響其他使用者隱私。
除了Facebook，近期有不少人使用的Zoom在啟用90天資安強化計劃後，不僅計畫在5月30日起全面啟用AES 256位元GCM加密，並且限制升級至5.0之後版本的Zoom及Zoom Rooms才能加入會議，同時也改善密碼功能，避免有心人士造成無謂困擾。
同時，Zoom也宣布在美國鳳凰城地區與匹茲堡市設立研發中心，藉此增強Zoom現有位於聖荷西總部的研發能力，先前更宣布收購Keybase強化其付費帳戶端到端加密會議模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言