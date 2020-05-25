Facebook加強線上聊天防騷擾機制、Zoom預計5月底全面啟用更高層級加密技術

4月下旬宣布推出可對應50人同時上線參與的視訊聊天功能Messenger Rooms後，Facebook更針對此項功能宣布增加額外防護機制，避免使用者遭受不必要的隱私騷擾。

Facebook表示，新功能將會藉由機器學習方式識別可疑帳號行為，避免使用者面臨惡意騷擾，或是阻止有心人士刻意尋找未成年用戶情況，同時在聊天畫面中也會以彈出訊息形式告知使用者加以留意。

此外，Facebook也強調Messenger Rooms服務同樣會以端到端形式加密，藉此確保個人隱私安全。

由於提供便利的線上多人視訊聊天功能，Facebook也意識到此項功能可能帶來其他影響，因此強調將會針對未成年使用者提供妥善防護機制，避免遭受惡意人士騷擾，或是產生無法預期影響，同時也能避免有心人士影響其他使用者隱私。

除了Facebook，近期有不少人使用的Zoom在啟用90天資安強化計劃後，不僅計畫在5月30日起全面啟用AES 256位元GCM加密，並且限制升級至5.0之後版本的Zoom及Zoom Rooms才能加入會議，同時也改善密碼功能，避免有心人士造成無謂困擾。

同時，Zoom也宣布在美國鳳凰城地區與匹茲堡市設立研發中心，藉此增強Zoom現有位於聖荷西總部的研發能力，先前更宣布收購Keybase強化其付費帳戶端到端加密會議模式。

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