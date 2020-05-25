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報導稱iOS 14前期預覽版本 至少在今年2月就已經「流通」

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Motherboard網站)
(圖／擷自Motherboard網站)

今年約莫從3月起就有不少強調從iOS 14前期預覽版本釋出消息傳出，而依照Motherboard網站報導，則是透露有人從中國境內以數萬美元價格買下一台內部開發使用，並且安裝去年12月釋出iOS 14前期預覽版本的iPhone 11，並且在後續開始曝光相關編碼內容。

不過，蘋果方面並未對此做任何回應。

而若此事屬實，那麼意味蘋果在內部保密控管顯然仍有相當缺口，或許可能會因為編碼內容提前曝光，導致原本預計在今年6月透過WWDC 2020活動公布的新功能，以及部分仍在內部測試功能被公開，甚至可能透過這些編碼內容猜測蘋果接下來預計推出產品，因此也可能直接或間接影響蘋果股價。

由於還是前期預覽版本，因此提供功能有可能還是處於測試評估階段，並不一定會成為日後釋出正式版本搭載功能，甚至也可能尚未包含後來追加搭載功能，實際版本細節顯然還是要等6月間的WWDC 2020活動公布內容為準。

在此之前，iOS 14前期預覽版本分別透露新款Apple Watch可能加入血氧量測功能，以及可能在iPhone桌面增加放置小工具 (但後續消息則透露此項功能可能被取消)，另外也預計加入加入「Clips」功能，讓使用者透過掃碼即可快速使用app內容。

除此之外，先前iOS 14前期預覽版本編碼也透露新款iPhone SE將額外提供大尺寸版本，但後續蘋果公布此款新機時，卻僅提供單一尺寸規格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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