上千學生考試成績掛蛋 原因竟是官方「無法處理iPhone照片」

一名美國洛杉磯的高中生尼克(Nick Bryner)上週完成了他的AP考試，因為疫情關係，改用遠端進行，但是他用iPhone拍攝書面答案並且將他上傳的時候，網頁停止迴響，一直停留在加載畫面，導致最終的結果為「不及格」，罪魁禍首竟然是因為iPhone的「HEIC格式」。

根據「The Verge」報導，每年5月進行的AP（ADVANCED PLACEMENT)考試改為遠端線上進行，學生可以直接上網作答或是上傳手寫答案的照片至網站，但沒想到的是，考試中心網站不支援IOS設備和某些較新的Android的HEIC檔案格式，僅接受JPEG、JPG或是PNG，讓數千名考生無法上傳檔案，成績直接掛蛋。

尼克說，他的許多同學也試圖提交iPhone照片，也遇到了同樣的問題，有人表示透過Windows轉完檔案時間就來不及了，也有人直接修改副檔名順利提交，事後卻被告知檔案損毀，而大考中心事前未能預知這些情況，只在推特上進行公告、轉檔教學，但有學生抱怨並不是每個人都有推特帳號。

而官方也回應一份聲明表示，絕大多數的學生成功完成考試，裡頭只有1%的學生無法提交答案，對於無法提交回覆的學生，我們深感失望。尼克表示收到的考試資訊電子郵件並沒有提到HEIC格式，目前已經有超過兩萬名學生線上連署，希望能提交答案而免於重考。

HEIF格式（副檔名HEIF、HEIC)稱為高效率圖檔格式，能保留較多完整畫面細節之外，檔案還更小一些，能減輕照片太佔儲存空間的問題，雖然HEIC格式很不錯，但大部分軟體目前都無法支援該格式，帶給大家許多麻煩。

AP考試的全名為ADVANCED PLACEMENT，相當於大學一年級課程的程度，故某些科目較為優秀，且已經完成該科目高中範圍課程的學生，能透過AP考試通過成績向大學申請學分折抵，另外也是申請美國大學衡量的重要指標之一，考試時間大多為每年5月份進行，一年僅有一次。