Google可能將Pixel 4a發表時間延後至今年7月
相關消息指稱，因為新型冠狀病毒疫情影響，Google有可能將Pixel 4a發表時間延後至今年7月。
在先前說法裡，Google原訂在今年5月舉辦的Google I/O 2020活動推出Pixel 4a，但因為新型冠狀病毒疫情影響，使得Google確定取消所有Google I/O 2020活動，並且將Android公布新版公開預覽版本時間調整至6月初，預期也讓Pixel 4a發表時間連帶延後。
不過，在目前新型冠狀病毒疫情持續影響之下，Google顯然必須再次延後Pixel 4a發表時間，預計要等到今年7月13日才會正式推出。
另一方面，Pixel 4a預期推出就是黑色、有點藍兩款配色，同時維持對應4G聯網功能，暫時還沒有計畫提供5G聯網規格。
至於大尺寸機種部分，目前市場傳聞認為Google今年可能取消推出Pixel 4a XL，僅提供小尺寸選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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