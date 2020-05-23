Google可能將Pixel 4a發表時間延後至今年7月

一名美國洛杉磯的高中生尼克(Nick Bryner)上週完成了他的AP考試，因為疫情關係，改用遠端進行，但是他用iPhone拍攝書面答案並且將他上傳的時候，網頁停止迴響，一直停留在加載畫面，導致最終的結果為「不及格」，罪魁禍首竟然是因為iPhone的「HEIC檔案格式」。

2020-05-23 09:28