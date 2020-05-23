專為美軍打造…三星推出Galaxy S20戰術版

三星今年除了在Galaxy S20系列追加多款新色，藉此爭取更多換機銷售機會，更進一步與美國國防度攜手合作，針對美軍使用需求打造Galaxy S20戰術版 (Tactical Edition)。

由於是針對美軍使用需求打造，因此也針對作戰情境增加不少客製化功能，例如允許使用者在配戴夜視鏡情況下正常開啟手機螢幕，不會因為手機螢幕亮度影響視覺，另外也能關閉所有LTE及廣播通訊，甚至可快速關閉所有通訊功能，避免遭到追蹤。

此外，Galaxy S20戰術版更加入方便在螢幕保持橫向時的解鎖功能，並且進一步擴大DeX桌面模式功能應用，讓使用者可隨時利用手機進行簡報，或是進行更複雜的文件操作等需求。

相較一般版本的Galaxy S20，三星也針對戰地等情境使用需求，在Galaxy S20戰術版採用對應三防效果的保護殼配件，並且方便使用者快速裝備在身上。

而手機本身硬體規格，則與一般市售版的Galaxy S20相同，一樣採用6.2吋AMOLED螢幕、Qualcomm Snapdragon 865處理器，以及12GB記憶體與128GB儲存容量，本身也支援防水防塵功能。

由於此款手機是與美國國防部合作打造，因此並不會進入消費市場銷售，僅在今年第三季提供特定合作夥伴使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》