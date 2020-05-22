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iPhone SE沒對手了？ Google Pixel 4a中階新機傳延至7月上市

聯合新聞網 / 綜合報導
眾所矚目的Pixel 4a為Google旗艦機Pixel 4的平價版。 歐新社
眾所矚目的Pixel 4a為Google旗艦機Pixel 4的平價版。 歐新社

蘋果四月時推出二代iPhone SE，以最低台幣14500的售價搶攻平價手機市場，而同價位手機中，一向被視為最大勁敵Google Pixel 4a，如今卻傳出上市大延期，蘋果iPhone SE可能會繼續稱霸15000元的手機市場。

原訂於五月中舉辦的Google I／O開發者大會因疫情而取消，原本預估在當時登場的Pixel 4a上市時間也一再被推遲。根據分析師Jon Prosser的最新說法，Pixel 4a發表日期被改至7月13日，而實際上市則要等到8月6日，全新推出的藍色款更要延到10月才會上市。

Jon Prosser還表示，推遲上市並非因為供應鏈的問題，而是基於市場情況作出考量。此外，Pixel 5的上市時間也會因此受到影響。

Pixel 4a被稱為蘋果勁敵，綜合相關報導，Pixel 4a硬體將升級為高通S730處理器，內建6GB RAM以及64GB/128GB兩種規格的儲存空間；螢幕則採用5.81吋開孔螢幕設計，解析度為2340x1080畫素。相機部分，Pixel 4a採1200萬畫素單鏡頭主相機設計，並支援 Night Sight 夜間模式以及人像模式。

價格更是各界關心焦點，近日知名外媒編輯爆料指稱，搭配128GB的Pixel 4a價格可能是349美元（約新台幣10500元），與iPhoneSE 128GB售價16500元相比，競爭力十足。

智慧型手機 Google Pixel iPhone SE

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