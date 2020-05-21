首發採用聯發科天璣1000+ vivo揭曉5G手機iQOO Z1

蘋果上個月推出的新版iPhone SE才剛掀起熱潮，外界又將目光轉往預計在下半年發表的iPhone 12。此新系列涵蓋4款機型，入門版將有5.4吋及6.1吋兩種螢幕大小，整體設計延續經典iPhone 4的外型，邊緣採用不鏽鋼的設計，正反雙面皆以玻璃覆蓋，後置的雙鏡頭則與iPhone 11類似，許多人不愛的「瀏海」面積也將縮小。

2020-05-18 21:17