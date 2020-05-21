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首發採用聯發科天璣1000+ vivo揭曉5G手機iQOO Z1
vivo宣布將成為首發採用聯發科天璣1000+處理器的廠商，而此次推出的iQOO Z1則是第一款採用天璣1000+處理器的手機產品。
iQOO Z1不僅採用天璣1000+處理器，同時搭載6.57吋、解析度為Full HD+，以及對應144Hz畫面更新率與HDR10的開孔式LCD螢幕，內部電池則是4500mAh，支援44W有線快充，本身支援5G雙卡雙待，另外也採用側面指紋辨識器設計，機身更保留3.5mm耳機孔，並且可藉由NFC功能模擬門禁卡及交通卡。
相機部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，主相機分別配置4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。
除了推出一般版本，vivo也與動畫《航海王》聯名合作推出特別款式，但尚未確定具體上市細節，至於一般版本則預計從即日起開放預購，建議售價則從人民幣2198元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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