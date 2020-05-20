手機鏡頭藏透視衣物功能 廠商急道歉禁用軟體

中國手機廠牌「OnePlus」近日推出一款旗艦手機「OnePlus 8 Pro」，特別搭載了一顆新登場的「500萬畫素濾光鏡頭」，有網友發現，該鏡頭配合特殊軟體「Photochrom」（秋意）濾鏡時，可透視部分塑膠物體，甚至穿透衣物，引發侵犯隱私的疑慮。

OnePlus新推出的旗艦手機「OnePlus 8 Pro」，搭載4顆後鏡頭，分別為4800萬畫素主鏡頭（F1.7大光圈）、120度超廣角鏡頭（F2.2光圈）、800萬畫素人相混合變焦長鏡頭（F2.2光圈），及新登場的500萬畫素濾光鏡頭。而此次惹出爭議的，正是這顆最新的「濾光鏡頭」。

近日有網友發現，使用濾光鏡頭加上特殊軟體「Photochrom」（秋意）濾鏡時，因紅外線感知特性，可透視部分塑膠物體。經知名 YouTuber「Unbox Therapy」實測可見，使用這顆鏡頭配上秋意濾鏡時，可穿透遙控器塑膠外殼，看見其內部構造。

經youtuber實測，OnePlus 8 Pro濾光鏡頭搭配濾鏡，可透視遙控器內部構造。圖擷自 YouTube

而更具爭議的是，該鏡頭也可穿透衣物，測試者原本穿著深灰色衣物，並在其內藏了個盒子，開啟相機及濾鏡時，可看見衣物部分變成肉色，且能看出盒子上的印刷，引發侵犯隱私的疑慮。

該鏡頭因紅外線特性，能被透視的材質為黑色的塑膠製品和不含棉的衣物，如100%聚酯纖維或尼龍。此外，攝影角度、光源和物體厚薄度也會影響透視。

OnePlus昨（19日）正式對此發出道歉聲明，並承諾會在未來一周內盡快透過軟體升級暫時禁用該濾鏡，接下來會採用新的技術，杜絕大家擔心的問題後，再重新啟用該濾鏡。