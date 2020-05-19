成效不佳…傳Google Pixel 5將取消採用Motion Sense模組
Google在Pixel 4採用基於Project Soli設計方案打造的Motion Sense模組，或許有可能會在今年預計推出的Pixel 5中消失。
雖然藉由英飛凌提供晶片設計，透過雷達原理進行識別的Soli技術，可以讓手機識別使用者浮空手勢，進而對應不同操作功能，或是用於分析人臉細節，並且以此提供精準人臉識別應用功能，但似乎並未帶來更好使用體驗。
相反地，Motion Sense模組必須佔用較大螢幕面積，同時也讓手機增加額外耗電，甚至可能因為本身採用雷達技術，造成Pixel 4在部分國家地區銷售，因為無法順利通過其電磁通訊相關法規，導致Pixel 4後來在市場銷售表現反而不如預期，必須透過促銷等方式刺激購機。
加上目前傳聞Pixel 4a將會移除Motion Sense模組，改以螢幕開孔設計取代，因此更加深Google有可能在日後機種取消使用Motion Sense模組的可能性。
不過，Google方面自然未對此傳聞作任何回應，至於未來是否會將Soli技術應用在手機以外產品，目前也無法確定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言