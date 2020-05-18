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iPhone 12模擬設計圖再曝光！剪瀏海、窄框再搭少女色系

聯合新聞網 / 綜合報導
綜合現有消息指出，iPhone12可能會推出少女系的新色。圖/phonearena
綜合現有消息指出，iPhone12可能會推出少女系的新色。圖/phonearena

蘋果上個月推出的新版iPhone SE才剛掀起熱潮，外界又將目光轉往預計在下半年發表的iPhone 12。此新系列涵蓋4款機型，入門版將有5.4吋及6.1吋兩種螢幕大小，整體設計延續經典iPhone 4的外型，邊緣採用不鏽鋼的設計，正反雙面皆以玻璃覆蓋，後置的雙鏡頭則與iPhone11類似，許多人不愛的「瀏海」面積也將縮小。

根據《LetsGoDigital》報導，先前就有很多人討論，iPhone 12的設計會與iPhone4有許多相似之處。而iPhone 12也預計能達成果粉的期待，雖然「瀏海」的寬度不變，但總面積預計會減少33%。除了將螢幕邊框變窄，邊緣使用平坦、不鏽鋼的設計以外，iPhone 12的正面、反面也都將以玻璃覆蓋。因此5.4吋的iPhone 12字面上看起來比4.7吋的新版iPhone SE更大，但實際上可能更小。這讓不少人認為，小螢幕熱潮回歸後，5.4吋的iPhone 12可能會成為今年最夯的iPhone機款。在顏色上，有消息也指出，iPhone 12可能會有淺藍、淺橘、粉紫等新色。

據報導，iPhone 12將搭載5奈米製程的A14 Bionic處理器，其效能較7奈米製程的A13更為強大。此外，5.4吋的iPhone 12及被稱之為「iPhone 12 Max」的6.1吋機型都將配備4GB RAM，「iPhone 12 Pro」系列則可能配備6GB RAM，儲存空間可能為128GB、256GB、512GB的組合。有消息也指稱，蘋果將在今年優化3D人臉辨識系統，讓使用者能在更多視角下解鎖手機。

iPhone 12系列的售價亦相繼曝光，入門款5.4 吋的iPhone 12為649 美元（約新台幣 1.95 萬元），6.1 吋為749 美元（約新台幣 2.25 萬元）；6.1 吋、6.7吋機款的 iPhone 12 Pro則分別是999 美元（約新台幣 3.01 萬元）及 1099 美元（約新台幣 3.31 萬元）。

iPhone SE iPhone12

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