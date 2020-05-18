T-Mobile將從今年夏季開始 減少Sprint品牌宣傳

今年4月初宣布完成收購Sprint之後，T-Mobile宣布將會從今年夏季開始減少Sprint品牌宣傳，未來將會如原訂目標朝向全新T-Mobile品牌營運發展。

依照T-Mobile新任執行長Mike Sievert說明，原本Sprint服務用戶使用既有資費方案，以及相關使用權益都不會受到影響。而在合併之後，Sprint服務用戶將可在沒有服務訊號情況下，利用T-Mobile服務訊號漫遊上網。

至於在5G網路服務部分，目前T-Mobile與Sprint雙方將會進行率先合併，藉此推動更快網路連接服務發展。

同時，T-Mobile原本計畫在今年夏季完成與Sprint品牌合併，但受到新型冠狀病毒疫情影響，使得實際合併時間延後至今年夏季稍晚時候。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》