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三星與SK Telecom合作量子技術加密手機 確定以Galaxy A Quantum為稱

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出將與SK Telecom獨家合作推出全球首款以量子技術進行加密的智慧型手機，三星稍早確認將以Galaxy A Quantum為稱，同時其中搭載由SK Telecom開發的量子亂數生成晶片 (QRNG)，實際上是由瑞士量子通訊技術公司ID Quantique打造。

依照說明，Galaxy A Quantum確實是以三星先前推出的Galaxy A71 5G為基礎，並且額外加上量子亂數生成晶片，讓使用者能以隨機生成密碼比對方式確保存放在手機上的資料安全。

同時，在此款手機額外搭載量子亂數生成晶片，實際上並不會讓此款手機價格明顯增加。依照三星公佈資訊，Galaxy A Quantum將以64.9萬韓元價格銷售，換算之下約為530美元，大致與先前推出的Galaxy A71 5G售價相近，預計會在今年5月22日正式在南韓市場推出，同時預計首波將提供100萬台出貨量。

從運作原理來看，一旦資料接收端與發送端之間有第三方外部存取行為介入，量子亂數生成晶片就會立即改變存取認證金鑰，藉此阻斷其他介入存取風險，同時所有存取動作會以隨機生成密碼進行加密保護。

而SK Telecom與ID Quantique的合作起始於2016年，雙方主要針對電信業務與物聯網應用需求合作開發量子技術，同時SK Telecom更將ID Quantique提供的量子亂數生成晶片應用在旗下5G網路系統，藉此提昇用戶身分驗證安全。

此次加入與三星合作，更預期讓量子技術能更廣泛應用在更多領域，同時預期也能帶動更大發展成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瑞士 物聯網

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