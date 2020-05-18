擴充中階5G聯網手機市場 聯發科預告將推出天璣820處理器

日前宣佈推出天璣1000+之後，聯發科很快又預告將在5月18日下午2點30分以線上發表形式揭曉新款中階處理器－天璣820。

目前還無法確定天璣820處理器細節，但若從先前推出的天璣1000系列分別推出簡化版天璣1000L，以及強化節電表現的天璣1000+情況來看，預期天璣820有可能是以天璣800基礎進行調整。

而在產品定位上，除了成為天璣800衍生版本，天璣820同樣鎖定中階機種使用需求，並且支援5G聯網功能。

以天璣800採用台積電7nm製程設計，分別採用4組Arm Cortex-A76 CPU，並且搭配4組Cortex-A55 CPU形成「4+4」核心組合，天璣820或許會在運作時脈進一步作提昇，同時也可能針對GPU部分進行加強。

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