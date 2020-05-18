聽新聞
test
0:00 / 0:00
擴充中階5G聯網手機市場 聯發科預告將推出天璣820處理器
日前宣佈推出天璣1000+之後，聯發科很快又預告將在5月18日下午2點30分以線上發表形式揭曉新款中階處理器－天璣820。
目前還無法確定天璣820處理器細節，但若從先前推出的天璣1000系列分別推出簡化版天璣1000L，以及強化節電表現的天璣1000+情況來看，預期天璣820有可能是以天璣800基礎進行調整。
而在產品定位上，除了成為天璣800衍生版本，天璣820同樣鎖定中階機種使用需求，並且支援5G聯網功能。
以天璣800採用台積電7nm製程設計，分別採用4組Arm Cortex-A76 CPU，並且搭配4組Cortex-A55 CPU形成「4+4」核心組合，天璣820或許會在運作時脈進一步作提昇，同時也可能針對GPU部分進行加強。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言