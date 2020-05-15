PlayStation 4累積銷量超過1.1億台 Xperia手機銷量則再度下滑

在稍早對外公佈2019財年財報結果中，Sony確認全年營收達8.26兆日圓，相比前一年的全年營收約減少4060億日圓，而過往被視為Sony重點營收來源的遊戲與網路服務部門全年營收為1.98兆日圓，相比前一年減少14%。

而就Sony方面的說法，雖然PlayStation 4在前一季的整體銷量僅達150萬台，但因為接下來準備推出新款PlayStation 5，意味PlayStation 4即將慢慢淡出市場，因此整體銷售趨緩也是正常。

目前PlayStation 4已經累積銷售超過1.1億台，而在接下來PlayStation 5即將上市情況下，或許可能仍讓PlayStation 4累積銷售數量難以超越過往PlayStation 2達1.55億台的累積銷售數量。

至於PlayStation 5未來銷量表現是否能銜接PlayStation 4的熱度，顯然還是要看Sony接下來遊戲內容的市場策略而定。

另外，Xperia品牌手機方面則是在上一季內僅累積40萬台手機，相比去年同期約110萬台出貨量減少高達63%，同時也比Sony原訂70萬台出貨量目標減少許多，而在2019財年全年累積出貨量則是320萬台，相比原訂350萬台的出貨量也有明顯差距。

但依照Sony發展目標來看，依然認為手機是相當重要發展產品，同時也認為將能在5G網路應用推動促使行動通訊業務恢復成長。

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