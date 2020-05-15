LG計畫推出代號「Wing」 可讓上層螢幕左右旋轉的手機
繼宣布新款手機Velvet之後，LG有可能準備推出一款代號「Wing」的雙螢幕手機，其中將採取上下疊合，並且能依照需求將上層螢幕以左右形式旋轉，藉此改變螢幕畫面顯示方向。
類似的設計，其實在早期的日韓手機產品都曾出現類似設計，其中不少是為了方便使用者觀看數位電視，並且可透過下方露出的實體按鍵進行功能操作。不過，若代號「Wing」的手機採取相同設計，預期上方螢幕翻轉後，底下露出部分將會採用觸控螢幕顯示的操作介面，甚至可以發揮雙螢幕操作效率。
而在先前提出Dual Screen的雙螢幕操作體驗，LG顯然希望藉由此項功能強化本身手機特色。
不過，這樣的機構勢必會讓手機厚度增加，藉時可能就要看LG如何透過自身設計說服消費者接受，另外可能也必須留意轉軸機構耐用性，以及是否容易卡灰塵等問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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