價格調整為1099美元？三星可能在7月推出Galaxy Fold特別版

除了透露Galaxy Note 20系列機種螢幕規格消息,顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant (DSCC)創辦人暨執行長Ross Young更在個人Twitter透露,指出三星將在今年7月推出全球限量55000台的Galaxy Fold特別版本 (Special Edition),並且將以1099美元價格銷售。

依照Ross Young的說法,三星此舉是為了進一步清理Galaxy Fold現有庫存,同時也為了預計在8月推出的Galaxy Fold 2做準備。

先前已經有消息表示,三星最快會在今年5月中開始試產Galaxy Fold 2零件,並且預計在8月正式亮相,並且將與Galaxy Note 20系列一同發表。

而就目前透露說法,Galaxy Fold 2將採用解析度達2213 x 1689的7.59吋可凹折螢幕,並且將採用螢幕開孔設計,同樣支援120Hz畫面更新率,以及自動調整更新率功能,而在手機外側的副螢幕則將採用窄邊框設計、解析度為2267 x 819的6.23吋規格,相機部分則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素長焦鏡頭。

至於配色部分則預期提供黑色、銀色,以及全新棕色選項,並且預期加入支援S Pen手寫筆應用功能。

To clear out Galaxy Fold 1 inventory before the Galaxy Fold 2 is launched, Samsung will announce the Galaxy Fold Special Edition in July at a price around $1099. Quantities will be limited to ~55K worldwide. It should look just like the Galaxy Fold 1. Great price!

— Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2020