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價格調整為1099美元？三星可能在7月推出Galaxy Fold特別版

聯合新聞網 / 楊又肇

除了透露Galaxy Note 20系列機種螢幕規格消息，顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant (DSCC)創辦人暨執行長Ross Young更在個人Twitter透露，指出三星將在今年7月推出全球限量55000台的Galaxy Fold特別版本 (Special Edition)，並且將以1099美元價格銷售。

依照Ross Young的說法，三星此舉是為了進一步清理Galaxy Fold現有庫存，同時也為了預計在8月推出的Galaxy Fold 2做準備。

先前已經有消息表示，三星最快會在今年5月中開始試產Galaxy Fold 2零件，並且預計在8月正式亮相，並且將與Galaxy Note 20系列一同發表。

而就目前透露說法，Galaxy Fold 2將採用解析度達2213 x 1689的7.59吋可凹折螢幕，並且將採用螢幕開孔設計，同樣支援120Hz畫面更新率，以及自動調整更新率功能，而在手機外側的副螢幕則將採用窄邊框設計、解析度為2267 x 819的6.23吋規格，相機部分則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素長焦鏡頭。

至於配色部分則預期提供黑色、銀色，以及全新棕色選項，並且預期加入支援S Pen手寫筆應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GALAXY Galaxy Fold 三星

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