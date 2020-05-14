續約「900元就能換iPhone 7」讓她心動 網勸退：會被放生

隨著新款iPhone的推出，電信業者往往都會將舊款iPhone降價或辦活動做促銷。日前一名女網友苦惱詢問「iPhone7，900元可以換，你會換嗎？」，並提到門市說以她的方案續約，就可以用900元換iPhone7，讓她心動不已，不過貼文一出許多網友都紛紛勸退。

昨（13）日一名女網友在PTT發文表示，她的手機合約已經到期，本來對iPhone沒什麼興趣，但還是蠻想用用看，於是到門市詢問續約，沒想到選擇月租999元的方案原本要花3900元才有的iPhone7 Plus，因為老客戶的關係現在只要再貼900元就可以買到，讓她心動不已。

原PO也提到，但她平常真的不常打電話，本來想降費率，但男友覺得可以換，而她的姊姊則認為「還不如存一萬多買SE」，但原PO對SE沒什麼興趣，沒那麼喜歡，於是詢問網友「如果是你們，會放過這個好機會嗎？」

貼文一出許多網友紛紛勸退原PO提到，「三四年前的產品了，不會換」、「主要是ios軟體更新對一些舊機型的支援會越來越少，所以不建議」、「不換7但也不買se」、「妳這手機型號太舊，殘值不高」、「被apple放生更新，app也不支援就玩完了」、「如果是我不會換7，太老了」、「過氣產品」。

也有另一派覺得月租費太高的網友們表示，「妳問一下自己，沒有買手機的話會用999的方案？」、「一個月999 vs 499，差500，30個月差15000」、「不要用這麼貴的約啦，根本用不到」、「超盤，499就有吃到飽了」、「我都買空機+便宜月租」、「999妳簽的下去，不如連自願役都簽下去好了」。