今年台灣上市最便宜的手機！三星Galaxy M11開箱動手玩

三星今年首度在台灣引入 Galaxy M 系列機種，售價不到 4,000 元的 Galaxy M11 適合怎麼樣的使用者購入呢？一起來看我們的測試結果。

三星為人所熟知的莫過於 Galaxy S 系列以及 Galaxy Note 系列這兩大旗艦機種，富有設計感且頗具創意的 Galaxy A 系列手機也很受到台灣人歡迎，除了這些中堅手機之外，三星今年引入 Galaxy M 系列手機，鎖定入門機市場，提供給追求高 CP 值的人一項新選擇。

Galaxy M11 雖然定位為相對入門的手機，不過在外觀設計上還是加入了不少流行新機的元素，例如採用纖長的螢幕比例、前鏡頭以螢幕挖孔設計等等，使得這款入門機看起來也不至於那麼入門。

▲ Galaxy M11 採用 6.4 吋 HD+ 螢幕，左上角有 O 型前鏡頭挖孔，前鏡頭為 800 萬畫素。

Galaxy M11 搭載 6.4 吋的大螢幕，不過螢幕解析度僅有 HD+，畫面看起來會稍微沒那麼精細的感覺，官方沒有透漏螢幕亮度最亮為多少，實際在戶外使用時強光下會看不太清楚螢幕內容，必須要稍微遮一下陽光才能有比較好的瀏覽效果。

▲ 機背採塑料設計，左上角有直列式三鏡頭，中央上方為後置指紋辨識器。

機身連接埠給的十分齊全，頂部有 3.5mm 耳機孔、底部有 Type-C 充電埠、側邊有電源鍵以及音量鍵，指紋辨識設計在機身背面中央，單手握持時食指會自然落在指紋辨識器處。

▲ 特寫邊框可以看得出來邊框有一定寬度，考量到這只是台不到 4,000 元的手機，這樣的厚度還可接受。

▲ 頂部有 3.5mm 耳機孔。

▲ 機身右側為電源鍵和音量鍵。

▲ 底部為 Type-C 連接埠和揚聲器，隨包裝會附上 9V/1.67A、5V/2A 充電器。

Samsung Galaxy M11 規格配置

在談效能表現之前先提供 Galaxy M11 的硬體規格給大家參考，由於目前市面上定價低於四千元的新機不多，因此也列出去年推出、價位較為相近的 realme 5 給大家參考。

跑分測試

透過安兔兔跑分測試得到 87,681 分的分數，3D Mark Sling Shot 得分也屬於入門機的水準；實際上操作手感也就是很入門機這樣，沒有辦法很順暢的切換每個點擊對應的動作，不過如果緩緩操作的話倒是還可以，是台比較適合長輩使用或是做為第二備用機的機種。

電池續航表現則是相當優異，受惠於只有 HD+ 解析度的螢幕以及 5,000mAh 大電池的配置，Galaxy M11 利用 PCMark 工作 1.0 的續航力測試，測試電池電量從 100% 至 20% 約為 22 小時 48 分，也就是一般使用上可以一兩天，或甚至是兩三天再充一次電都可以。

充電方面由於 Galaxy M11 沒有支援快充，隨包裝也僅附上 9V/1.67A 充電器，因此充電會需要稍長的時間才能把手機充飽。

三鏡頭主相機

以售價這麼入門的手機來說，三星為 Galaxy M11 配置了三顆主鏡頭實在是還滿大方的，三顆鏡頭分別是 1300 萬畫素主鏡頭、500 萬畫素超廣角鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭，因此可以拍出大山大景的照片，也能拍出背景模糊的景深照片，作為生活紀錄還滿夠用的。

超廣角對比

畢竟定位為入門機種，在超廣角鏡頭表現上就比較一般些，邊角會有比較明顯的變形，同時畫質表現也沒那麼好，同時，超廣角鏡頭的顏色和主鏡頭也略有不同，不過考量到這是款定位較入門的手機，這樣的表現在日常來說也夠用了。

▲ 主鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

▲ 主鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

實拍照片

在實拍時，如果環境光線不要太暗，Galaxy M11 對焦速度就還不錯，不過在比較暗的環境下會需要比較長的對焦時間，另外，最近對焦距離也比較遠一些，無法非常靠近的拍攝近物。光線充足的條件下照片顏色表現還不錯，不過在逆光、高對比環境或是低光源處照片就容易看起來灰灰的，或是會有動態範圍較不足的情況發生。

結論：就是款超平價的入門機

市場上久違的出現了空機價低於 4,000 元的新機，對於想要買台手機給長輩、或是需要第二台備機的人來說，終於多了新選擇。

以入門機來說三星 Galaxy M11 表現還不錯，提供了 6.4 吋的大螢幕，雖然 HD+ 顯示器精細度和亮度都稍嫌不足，但搭配上 5,000mAh 的大電池，使得續航力表現非常出色，倒也是很能接受的權衡。加上又有三顆主鏡頭可以用不同焦段記錄生活，機身的連接埠也頗齊全，如果預算有限但又需要購入一款實用的手機，Galaxy M11 完全可以考慮入手。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》