下半年Galaxy Note 20系列僅推兩種尺寸？市調機構說話了

顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant (DSCC)創辦人暨執行長Ross Young稍早表示,三星預期在下半年推出的Galaxy Note 20系列,預期同樣區分標準版Galaxy Note 20與加強版Galaxy Note 20+兩種版本,依然不會像Galaxy S20系列區分三種尺寸規格。

Display Supply Chain Consultant自然是依據市場對於顯示面板規格需求進行推測,但此部份並未獲得三星證實,因此依然有可能與實際發表內容有所落差。

從Ross Young的看法,更認為Galaxy Note 20系列採用螢幕規格將會對應最高2K+解析度,同時也會支援高達120Hz畫面更新率設計。而市場其他看法更指出Galaxy Note 20系列機種將搭載低溫多晶氧化物 (LTPO,Low Temperature Polycrystalline Oxide)技術打造螢幕,藉此對應更低耗電表現,同時也能支援自動切換畫面更新率,讓螢幕耗電能獲得更有效率控制。

至於尺寸部分,在稍早推出的Galaxy S20 Ultra已經採用6.9吋螢幕設計,未來Galaxy S20系列是否會採用更大尺寸的螢幕設計,暫時還無法確認。另外,Galaxy S20系列在處理器規格方面有可能採用新版Exynos 992,同時南韓銷售版本預期會換回Exynos處理器規格,但在其他市場依然會提供Qualcomm處理器版本。

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+