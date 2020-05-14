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下半年Galaxy Note 20系列僅推兩種尺寸？市調機構說話了

聯合新聞網 / 楊又肇

顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant (DSCC)創辦人暨執行長Ross Young稍早表示，三星預期在下半年推出的Galaxy Note 20系列，預期同樣區分標準版Galaxy Note 20與加強版Galaxy Note 20+兩種版本，依然不會像Galaxy S20系列區分三種尺寸規格。

Display Supply Chain Consultant自然是依據市場對於顯示面板規格需求進行推測，但此部份並未獲得三星證實，因此依然有可能與實際發表內容有所落差。

從Ross Young的看法，更認為Galaxy Note 20系列採用螢幕規格將會對應最高2K+解析度，同時也會支援高達120Hz畫面更新率設計。而市場其他看法更指出Galaxy Note 20系列機種將搭載低溫多晶氧化物 (LTPO,Low Temperature Polycrystalline Oxide)技術打造螢幕，藉此對應更低耗電表現，同時也能支援自動切換畫面更新率，讓螢幕耗電能獲得更有效率控制。

至於尺寸部分，在稍早推出的Galaxy S20 Ultra已經採用6.9吋螢幕設計，未來Galaxy S20系列是否會採用更大尺寸的螢幕設計，暫時還無法確認。另外，Galaxy S20系列在處理器規格方面有可能採用新版Exynos 992，同時南韓銷售版本預期會換回Exynos處理器規格，但在其他市場依然會提供Qualcomm處理器版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GALAXY 螢幕 三星

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