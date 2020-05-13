小米全新形式打造的POCO F2 Pro 追求極致性能

日前確認將以全新手機形式打造POCO F2系列機種後，小米稍早宣布旗下POCO品牌正式推出全新POCO F2 Pro，同樣針對科技愛好者量身打造，並且以追求極致性能為目的。

POCO F2 Pro將搭載Qualcomm Snapdragon 865 5G運算平台，成為POCO品牌第一款對應5G連網功能手機，並且藉由大面積VC均熱板、多層石墨與石墨烯材質打造的LiquidCool Technology 2.0技術，藉此讓手機維持均溫，並且讓運算效能維持在最佳化狀態。

記憶體與儲存容量組合，分別提供6GB記憶體+128GB儲存容量，以及8GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格。

同時，POCO F2 Pro也獲得德國萊茵TÜV Rheinland High Gaming Performance認證，除了藉由本身運算效能表現，更搭配螢幕HDR顯示效果、Z軸線性震動馬達對應更真實的觸覺反饋力道，並且對應Hi-Res Audio高解析音質表現，進而對應更沉浸遊戲使用體驗。

至於螢幕則採用6.67吋AMOLED螢幕，採用全尺寸螢幕設計，並且支援5000000:1對比度、最高800 nits亮度表現，同時也獲得德國萊因TÜV Rheinland全域護眼認證與HDR10+支援，以及DC直流調光，更支援螢幕下指紋辨識功能。

而採用康寧Gorilla Glass 5玻璃保護的背蓋則提供灰色、紫色、藍色和白色四款配色，其中紫色和灰色版本更對應抗炫光效果。電池則採用4700mAh容量，對應30W有線快充，可在30分鐘內將電池充至64%，並且能在63分鐘內將電池充滿，同時隨盒更標配33W快速充電器，讓使用者能發揮完整快充效果。

相機部分則採用2000萬像素彈出式視訊鏡頭，主相機則分別採用Sony IMX686感光元件與6400萬畫素的主相機鏡頭，搭配1300萬畫素、123°超廣角鏡頭，以及500萬像素微距鏡頭與200萬像素景深鏡頭，並且支援8K@24fps及4K@60fps格式影片。

連網功能除了對應5G連網功能，更對應4G雙卡雙待，另外更可藉由Wi-Fi 6無線網路對應高達9.6Gbps傳輸效率。

建議售價方面，POCO F2 Pro將以499歐元與599歐元起跳價格銷售。

此次宣布推出POCO F2 Pro，小米方面似乎尚未準備推出名為POCO F2的手機產品，或許將在後續發表時才會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》