比例高達20％！蘋果計畫將部分iPhone產能從中國移至印度

今年許多品牌都推出了自家的旗艦機，超高畫素的鏡頭是必備，幾乎搭載非常厲害的處理器，螢幕應用也都很廣泛，電池續航力當然也越來越高，當然這些高規格的配備也反映在價格上啦！不過如果想換旗艦機但預算沒那麼高的話，其實還有很多支 2019 年的旗艦機可以考慮喔！近日外媒 Android Authority 就選出了 8 支今年還值得買的 2019 旗艦機，讓我們一起來看看有哪些吧！

2020-05-12 16:07