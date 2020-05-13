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比例高達20％！蘋果計畫將部分iPhone產能從中國移至印度

聯合新聞網 / 楊又肇

過去蘋果已經在印度地區由富士康、緯創在內業者代工生產iPhone XR、先前推出的iPhone SE，以及舊款iPhone 6s與iPhone 7在內機種，相關消息更指稱蘋果計畫將原本在中國境內代工生產的iPhone機種產能進行調撥，預計將20%產能移轉至印度，藉此加深與印度政府合作關係。

蘋果在先前便將iPhone XR、iPhone SE在內種產線遷移至印度市場，藉此加深與印度政府合作關係，並且換取能在印度市場深度發展機會。

而為了進一步擴大深入印度市場發展，蘋果更傳出準備將原本在中國境內產能進行調撥，預計讓其中20%產能移轉到印度，並且由富士康、緯創在地產線協助組裝生產，估計可為印度帶動400億美元規模的智慧型手機市場銷售機會，以及高達1000億美元的出口創匯獲利機會。

雖然印度目前依然不是蘋果主要獲利發展市場，同時蘋果也不打算與小米、華為、vivo、OPPO、realme或三星等品牌於印度市場進行價格競爭，但在印度地區擴大代工產能，並且取代部分仰賴中國境內代工產能情況，或許更能讓蘋果進一步分散產能不足風險。

除此之外，在與印度政府深入合作情況下，更有利於蘋果取得稅金減免等優勢，同時也能避免像是今年受到新型冠壯病毒疫情影響產能情況，甚至也能讓旗下重點產品代工生產資源以最佳化分配，藉此確保產品能順利進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 疫情 品牌 iPhone 富士康

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