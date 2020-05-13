於007電影合作的Nokia 5.3正式登台 但5G手機還要再等等

今年稍早隨著Nokia 8.3 5G一同揭曉，並且在007系列電影《No Time To Die》中由特工「00」Lashana Lynch手持的Nokia 5.3，稍早確認在台上市。

Nokia 5.3確定在台推出霧影黑、暗夜藍、迷幻金三款配色，單機建議售價為新台幣5990元，其中霧影黑將於5月15日至22日間於全台Nokia體驗櫃、聯強經銷門市，以及各個電商平台等開放預購，並且額外加贈64G記憶卡，同時預計會在5月25日正式開賣，暗夜藍、迷幻金則會在日後接續推出。

此款定位中階的手機採用20:9顯示比例、6.55吋HD+解析度設計螢幕，並且以水滴造型瀏海呈現，配置800萬畫素視訊鏡頭，背面則是搭載1300萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素的景深鏡頭與微距鏡頭。

硬體規格方面，Nokia 5.3搭載Snapdragon 665處理器，台灣銷售版本將採用6GB記憶體與64GB儲存容量規格，作業系統同樣以基於Android 10的Android One形式打造，並且在機身左側也搭載一組可快速喚醒Google Assistant服務的快速鍵。

至於先前與Nokia 5.3同步推出的Nokia 8.3 5G，以及入門款機種Nokia 1.3，目前則尚未有在台推出消息。

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