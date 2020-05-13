華為重新銷售可使用GMS的P30 Pro 幫助海外市場銷售

由於持續受到美國出口禁令影響，使得華為目前新推出的手機產品均無法使用GMS服務，而在搭載HMS服務的新機無法順利吸引市場青睞情況下，華為稍早確定將重新銷售去年推出的旗艦手機P30 Pro，希望藉由這款仍可使用GMS服務的手機產品增加海外市場銷售表現。

為了吸引消費者購機，華為更在此次重新推出的P30 Pro加入冰霜銀新色，但手機規格則維持採用6.47吋OLED螢幕、Kirin 980處理器、8GB記憶體與256GB儲存容量，並且配置4200mAh電池容量，相機部分則採用3200萬畫素視訊鏡頭，以及4000萬畫素廣角鏡頭、2000萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素潛望式長焦鏡頭與ToF景深鏡頭構成的主相機模組。

華為預計在5月31日開放此款重新銷售的旗艦手機於德國上市，建議售價則是749歐元，並且針對首波購機額外加贈FreeBuds 3真無線藍牙耳機，以及CM-510迷你藍牙喇叭，更可以99歐元價格加購Watch GT2智慧手錶。

而在華為重新於歐洲市場推行可裝載GMS服務的P30 Pro，意味即便今年推出的P40系列機種在硬體規格有諸多提昇，但在缺乏GMS服務情況下，縱使華為強調如何加強旗下HMS服務項目，依然無法順利吸引消費市場選購。

實際上，以目前市場選擇越來越多的情況下，即便少了華為，中國品牌在海外市場銷售品牌還有OPPO、小米在內選擇，消費市場並不一定僅能選擇華為。

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