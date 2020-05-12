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外媒評比2020值得買的2019旗艦機！三星、ASUS、LG都上榜 這8支你服嗎？

聯合新聞網 / 電獺少女

換機不一定要換最新款的！有的時候上一代的規格也很夠用，價格還比較便宜喔！

今年許多品牌都推出了自家的旗艦機，超高畫素的鏡頭是必備，幾乎搭載非常厲害的處理器，螢幕應用也都很廣泛，電池續航力當然也越來越高，當然這些高規格的配備也反映在價格上啦！不過如果想換旗艦機但預算沒那麼高的話，其實還有很多支 2019 年的旗艦機可以考慮喔！近日外媒 Android Authority 就選出了 8 支今年還值得買的 2019 旗艦機，讓我們一起來看看有哪些吧！

1. ASUS Zenfone 6

雖然沒有防塵防水等級還有支援快充，但是這支的特色就是擁有可以當前置鏡頭使用的翻轉相機啦！配備 4800 萬畫素 f/1.79 的主鏡頭，以及 1300 萬畫素的 125 度廣角鏡頭，另外在拍攝環景照片的時候，也不需要自己平移手機，利用它的旋轉鏡頭就可以做到，外媒 Android Authority 也點出 ASUS ZenFone 6 搭載驍龍 855 處理器，FHD+ 的 6.4 吋 LCD 螢幕， 5000 mAh 的大電量，擁有智慧快捷鍵以及耳機孔，這些特點也讓它值得入手

2.華為 P30 系列

華為 P30 系列是華為手機最後可以支援 Google 行動服務的，P30 和 P30 Pro 都搭載 4000 萬畫素主鏡頭、麒麟 980 處理器和 FHD+ OLED 曲面螢幕，採用螢幕下指紋辨識，P30 Pro 擁有四主鏡頭 4000 萬超感光 +1600 萬超廣角 +800 萬長焦 +ToF 鏡頭組合，以及50 倍變焦，4200mAh 大電量，並支援 40W 快充以及 27W 無線充電，另外也具備實驗條件下的 IP68 防塵防水等級，P30 則採用三主鏡頭 4000 萬超感光 +1600 萬超廣角 +800 萬長焦鏡頭組合，電量部分是 3650mAh，具備 IP53 防塵防水等級

3. Honor 20 Pro

接著是華為同系品牌出的旗艦手機 Honor 20 PRO﹐ Android Authority 表示，把 HUAWEI P30 修改一些些就得到 Honor 20 PRO 啦！配備 Kirin 980 處理器及搭載四鏡頭，電量為 4000mAh，比 HUAWEI P30 的 3650mAh 續航力還要長，另外 Honor 20 PRO 搭載 LCD 螢幕，附設側邊指紋識別器， Android Authority 也表示如果要一支大電量、效能不錯，價格也可愛的話，這支比 Huawei P30 更值得考慮

（圖片來源：華為）

4. LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ 配備 6.1 吋 QHD+ OLED 全螢幕，搭載驍龍 855 處理器， 後置 1200 萬畫素標準鏡頭和 1600 萬畫素超廣角鏡頭，但外媒也指出 LG G8 有幾個缺點，就是電池只有 3500mAh 相比其他旗艦機續航力較不足，另外也沒有長焦鏡頭，不過 LG G8 ThinQ 搭載手掌靜脈驗證技術，結合 3D ToF 感測器可以手勢操作，但這 LG G8 並沒有在台灣販售喔！

（圖片來源：LG）

5. OnePlus 7T

外媒點評 OnePlus 7T 可以說是 2019 年最好的旗艦機，規格和功能給的很全面，卻只要 500 美元左右的價格，搭載驍龍 855 Plus 處理器，配備 FHD+ OLED 90Hz 刷新率螢幕，30W 快充和 3800mAh 電量，以及後置三鏡頭：主鏡頭 4800 萬畫素、長焦 3 倍光學變焦鏡頭、超廣角 117 度 1600 萬畫素鏡頭，和新一代的 OnePlus 8 很類似，所以外媒也建議，如果想要購買旗艦機又不介意是舊款和不支援 5G 的話，可以考慮 OnePlus 7T

（圖片來源：OnePlus）

6. realme X2 Pro

realme X2 Pro 擁有 90Hz 高刷新率流體屏，搭載驍龍 855 Plus 處理器，擁有 4000mAh 電池，支援 50W 快充，四鏡頭模組：6400 萬畫素 + 1300 萬畫素 + 800 萬畫素 + 200 萬畫素主相機，以及 1600 萬畫素前鏡頭，但目前並沒有在台灣上市

（圖片來源：realme）

7. Samsung Galaxy S10 系列

雖然現在 S20 已經出了，但 S10 系列一樣是可以考慮的，S10 系列都有 IP68 防水防塵等級，以及支援無線充電，採用三星的 Exynos9820 處理器，另外 S10+ 和 S10 都是三主鏡頭，分別為 1200 萬畫素 、望遠鏡頭、1200 萬畫素 77 度廣角鏡頭和 1600 萬畫素 123 度超廣角鏡頭，S10e 則是雙主鏡頭，為 1200 萬畫素的廣角雙光圈鏡頭，和 1600 萬畫素的 123 度超廣角鏡頭，S10 和 S10+ 都具備屏下指紋辨識技術，S10e 則是側邊指紋辨識，螢幕的部分都是採用前螢幕開洞的 Infinity-O 全螢幕設計，S10 是 6.1 吋，S10+ 是 6.4吋，S10e 最小僅有 5.8吋

8. 小米 Mi 9T Pro

搭載高通驍龍855處理器，而且還有 2000 萬畫素的彈出式前鏡頭，也因為採用彈出式鏡頭，所以沒有螢幕任何瀏海或是挖孔，螢幕占比達到 91%，另外配備 4800萬畫素超廣角三主鏡頭，4000mAh 電量，以及支援 27W 快充

以上就是外媒 Android Authority 挑選出來在 2020 年還值得買的八支旗艦機啦！不知道大家覺得這八支有沒有說服你呢？如果預算沒有這麼高，又想要有旗艦規格的話，其實不妨考慮舊機，也是一個不錯的選擇啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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