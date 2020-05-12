紅米新機首發 Qualcomm推出時脈升級款Snapdragon 768G處理器

隨著新款Redmi K30 5G極速版一同亮相的Qualcomm Snapdragon 768G處理器，與先前推出的Snapdragon 765、765G處理器同樣整合5G網路晶片，兩者主要差異在於內部採用的GPU規格不同，並且在CPU運作時脈做了提昇。

相比Snapdragon 765、765G處理器，此次推出的Snapdragon 768G處理器維持採用Adreno 620 GPU，但是運算效能相比Snapdragon 765G處理器約提昇15%，而CPU部分則維持採用Kryo 475設計，但運作時脈則2.4GHz提昇至2.8GHz。

至於Snapdragon 768G處理器整合的的5G連網晶片依然是Snapdragon X52，分別支援6GHz以下頻段與毫米波連接功能，同時也相容SA獨立組網與NSA非獨立組網兩種5G連網模式。

而處理器定位同樣設定在對應遊戲、多媒體使用比重較高的中高階手機產品設計，因此Snapdragon 768G處理器也支援Snapdragon Elite Gaming特性，分別可對應120Hz畫面更新率螢幕，甚至也能配合Google Play Store更新，讓GPU藉由驅動程式更新發揮更高運算效能與使用相容性。

至於市場對比競爭對手部分，預期Qualcomm此次揭曉新款Snapdragon 768G處理器，應該也是為了呼應聯發科日前對外公布的升級款天璣1000+處理器，同時依然將去年底宣布推出的Snapdragon 865處理器設定在旗艦產品。

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