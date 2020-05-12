首發Snapdragon 765G處理器 Redmi K30 5G極速版正式亮相

去年底宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Redmi K30 5G之後，紅米稍早宣布推出換上新款Snapdragon 768G處理器的「極速版」，同時更在原本配色增加薄荷綠款配色選項。

不過，整體外觀則是維持原本Redmi K30 5G採用設計語言，一樣搭載6.67吋、支援120Hz畫面更新率，同時解析度為Full HD+的LCD螢幕，電池容量則一樣採用4500mAh，至於相機規格則分別採用2000萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭組合的視訊相機，以及分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

相比先前推行版本，Redmi K30 5G極速版主要差別在採用Qualcomm新款Snapdragon 768G處理器，以及增加薄荷綠款配色選項，其餘大致上沒有特別改變，不過目前僅有6GB記憶體與128GB儲存容量的規格組合，至於建議售價則是人民幣1999元。

除此之外，紅米也在此次發表會上確認Redmi K30 5G極速版將會在6月底獲得MIUI 12穩定版更新，將可獲得AI電話應答、代接功能與德國萊茵認證隱私防護安全在內功能。

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