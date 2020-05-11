由華為、Qualcomm與三星領頭推動的MPEG-5 EVC技術標準定案

繼1993年提出的MPEG-1、1995年提出的MPEG-2，同時後續在2003年提出相容AVC/H.264編解碼標準的MPEG-4 Part10，以及在2013年提出相容H.265編解碼標準的MPEG HEVC之後，國際化標準組織 (ISO)稍早宣布由華為、Qualcomm與三星帶頭推動的MPEG-5 EVC技術標準已經正式定案。

由於可向下相容H.265編解碼標準，因此MPEG-5 EVC不僅支援4K、HDR與WCG廣色域顯示規格，同時更可對應8K解析度，以及用於VR與AR在內虛擬實境內容，藉由更高壓縮比例與更快顯示傳輸效率，讓影像呈現結果更為穩定，同時也能確保更多影像細節與色彩能被真實還原。

其中，MPEG-5 EVC將區分免費授權使用的Layer 1基本模式，以及採付費授權使用、可選擇所有功能或特定功能，同時對應120fps畫面更新率與10位元色彩表現的Layer 2主要模式。

基本模式大致可對比H.264編解碼技術，但平均壓縮比例約可再降低31%，而解碼還原時間更可縮減60%，而主要模式則對比H.265編解碼技術，其中平均壓縮比例約可再減少26%，因此整體而言，對於目前影音內容、串流技術需求越來越大情況下，預期MPEG-5 EVC技術標準將能讓更多高解析影音內容、更擬真虛擬視覺技術，或是串流服務被普及應用。

而藉由華為、Qualcomm、三星旗下產品市佔，預期將能進一步推動MPEG-5 EVC技術標準普及化，並且成為市場主流使用規格。

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