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realme最後敲定Narzo品牌新機 將在5月11日亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

原訂3月26日於印度市場揭曉，但是後續因為新型冠狀病毒疫情影響而被迫延後，因此原本計畫延後至4月21日舉辦的Narzo品牌新機發表活動，目前則是確定更改至5月11日。

realme稍早再度確認Narzo品牌新機發表活動，將會在印度當地時間5月11日舉辦，而預計發表機種分別會是Narzo 10與Narzo 10A兩種規格。

其中，Narzo 10預期採用解析度為HD+的的6.5吋螢幕，搭配聯發科Helio G80處理器、4GB記憶體與128GB儲存容量，另外則配置5000mAh電池容量，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭在內的四鏡頭主相機。而Narzo 10A則除了搭載聯發科Helio G70處理器，並且將四鏡頭主相機的廣角鏡頭調整為1200萬畫素規格，其餘則與Narzo 10沒有太大差異。

至於售價部分Narzo 10預期會以15000盧比，Narzo 10A建議售價則預期為10000盧比，換算成新台幣售價預期依然可聚焦在新台幣萬元以下市場價位競爭。

另一方面，NARZO品牌將針對印度市場需求打造，目前暫時還沒有計畫在其他地區推出。但是從過去realme品牌同樣先在印度市場發展，其後才「回到」中國市場，並且進一步引進台灣市場銷售，或許也意味NARZO品牌未來也有機會在中國或台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 印度 疫情

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