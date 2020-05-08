聯想Legion電競手機外觀曝光 將配合多款配件增加遊玩體驗

日前聯想證實將推出以Legion品牌打造的電競手機後，XDA-Developers論壇網站也取得相關影像，顯示聯想預計推出的Legion品牌電競手機不僅支援90W快充，更支援144Hz畫面更新率，同時也會在聲音輸出進行強化。

(圖／擷自微博@科技C先生)

外觀方面，Legion品牌電競手機預期將採用雙曲面背蓋設計，另外背面採雙鏡頭模組設計的主相機則會放在接近手機中央位置，似乎是為了避免使用者直握、橫拿時造成鏡頭被手遮蓋。另外，視訊鏡頭也有可能針對直播等使用需求，進而配置在機身側面，同時也能藉由彈出式設計讓螢幕顯示佔比更高。

至於手機將以「moba」作為產品代號，同時型號預期為L79031，將會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且採用LPDDR5記憶體與UFS 3.0儲存元件，螢幕則支援144Hz畫面更新率，以及高達270Hz的觸控反應率。

而充電部分，則如先前透露將支援高達90W充電效率，預期需要配合特別設計的充電器才能實現高瓦數充電效率表現。而電池部分則採用5000mAh容量設計，並且採用雙電池芯配置，因此連想所透露90W充電效率，或許也有可能是以雙電池芯各以45W充電效率補充電量作為計算。

另外，在散熱部分則是採用3D冷卻片，加上雙熱管的設計，藉此對應更長效的降溫效果。至於聲音部分則會藉由65mm規格雙震幅音響系統對應1.4cc的發聲腔體空間，藉此提供更洪亮的聲音輸出表現，但似乎也取消3.5mm耳機孔設計，因此僅能透過USB-C或藍牙連接方式使用耳機配件。

同時，就微博@科技C先生所張貼內容，顯示目前已經從連想轉戰小米的常程，曾在稍早「不小心」貼出疑似Legion品牌電競手機實際盒裝配件，除了將以硬質攜行盒收納手機與相關配件，其中也可以看見聯想預計比照華碩ROG Phone的作法，藉由多款配件讓Legion品牌電競手機對應不同遊玩需求。

(圖／擷自XDA-Developers論壇網站)

(圖／擷自XDA-Developers論壇網站)

(圖／擷自XDA-Developers論壇網站)

(圖／擷自XDA-Developers論壇網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》