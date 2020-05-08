快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

Qualcomm傳已著手打造5nm製程的Snapdragon 875處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會正式揭曉Snapdragon 865處理器，同時也讓此款處理器陸續進駐多款高階旗艦手機之後，相關消息也透露Qualcomm已經著手準備打造下一款處理器產品，並且預期以Snapdragon 875為稱，預期會以台積電5nm製程技術打造，並且整合Adreno 660 GPU與X60 5G連網晶片功能。

依照相關說法，Snapdragon 875處理器將會採用支援Arm v8指令集的Kryo 685 CPU，搭配整合包含Adreno 660 GPU、Adreno 665 VPU、Adreno 1095 DPU，以及SPU250安全晶片功能，另外也會整合Spectra 580 DSP與Snapdragon Sensor Core，而新款Hexagon DSP則可對應6個向量擴展與6個張量加速運算，藉此對應更多元的人工智慧運算模式。

連網功能部分，則預期會採用Qualcomm新款X60 5G連網晶片，但還無法確認是否比照Snapdragon 865處理器採獨立配置，或是如Qualcomm先前說明將會藉由更小製程技術整合進處理器內。其他無線連接部分，則分別支援802.11ax Wi-Fi 6、2×2 MIMO天線設計，以及新版藍牙連接技術。

其他部分則包含支援四通道疊層封裝設計的LPDDR5記憶體模組，以及支援Qualcomm Aqstic Audio聲音技術的WCD9380與WCD9385音訊編解碼器。

若沒意外的話，Qualcomm將會以「SM8350」作為新一代Snapdragon 875處理器型號，同時預期最快會在今年底對外公布。不過，隨著新型冠狀病毒疫情影響，Qualcomm也有可能延後實際發表時間，甚至可能選擇在2021年初才會對外公布。

至於屆時是否會同步更新Snapdragon 765系列處理器後續規格產品，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 台積電 5G 處理器

延伸閱讀

系微攜手信驊 旗下產品切入伺服器管理晶片應用

系微宣布 支援信驊最新第七代伺服器管理晶片

價格不變！微軟升級Surface Go 2螢幕、處理器等規格

Surface Book 3定位效能筆電 最高可升級NVIDIA Quadro RTX 3000繪圖卡

相關新聞

LG Velvet確定與Wacom合作 在手寫應用對抗三星Galaxy Note系列

先前有不少預熱消息後，LG終於在稍早活動中公布所有Velvet相關細節，其中更包含與Wacom合作Wacom Stylus手寫筆，或許將以此與三星Galaxy Note系列機種對抗。

Qualcomm傳已著手打造5nm製程的Snapdragon 875處理器

去年在夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會正式揭曉Snapdragon 865處理器，同時也讓此款處理器陸續進駐多款高階旗艦手機之後，相關消息也透露Qualcomm已經著手準備打造下一款處理器產品，並且預期以Snapdragon 875為稱，預期會以台積電5nm製程技術打造，並且整合Adreno 660 GPU與X60 5G連網晶片功能。

聯想Legion電競手機外觀曝光 將配合多款配件增加遊玩體驗

日前聯想證實將推出以Legion品牌打造的電競手機後，XDA-Developers論壇網站也取得相關影像，顯示聯想預計推出的Legion品牌電競手機不僅支援90W快充，更支援144Hz畫面更新率，同時也會在聲音輸出進行強化。

旗艦機當之無愧！OPPO Find X2 Pro動手玩 效能、續航表現一流

OPPO 三月時舉辦發表會，推出旗艦手機 Find X2 系列，雖未正式確定在台灣上市消息，不過我們先拿到了 OPPO Find X2 Pro 陶瓷版，測試其性能表現供大家參考。

「Circles.Life無框行動」全新回饋！終身免綁約上網吃到飽新方案「用不完還給你」

去年6月在台灣開台的全亞洲首家數位通訊電信商「Circles.Life無框行動」，主打終身免綁約及自由彈性的申辦方式，針...

Xperia 10 II相機實測開箱！維持4G連網下放旗艦機功能 但值得買嗎

相比去年推出的Xperia 10，Sony Mobile在今年推出的Xperia 10 II做了不少改變，其中不僅成為Sony Mobile第一款換上OLED螢幕設計的中階手機，更加入過往高階旗艦機種才會搭載的IP65/IP68等級防水防塵，而機身也採用前後玻璃材質打造，相比過往中階手機產品設計質感明顯提昇許多。

遠傳網路門市歡慶母親節！月付399元起送5,200元購物金

電信業者衝刺母親節買氣，除了優惠資費方案與綁約手機之外，就連媽媽喜歡的保養品、精品包都能選搭！遠傳電信網路門市祭出5月限...

5G版iPhone 12比11更便宜！爆料稱Pro系列價格不變 螢幕尺寸更大了

新iPhone SE上市後掀起一陣旋風，而史上最便宜的iPhone原因背後，可能與未支援5G技術有關。外媒開始聚焦5G版iPhone 12螢幕尺寸及相機規格，並透露5G版iPhone 12入門款售價僅649美元，換算新台幣約1萬9千多元，比先前iPhone 11起跳價699美元(約合新台幣20915元)更便宜。

LG Velvet售價確定為899800韓元 攜手電信業者合作舊機換購

接連公布新機Velvet外觀等細節之後，LG稍早更宣布與南韓電信業者合作客戶利益計畫，同時更確認Velvet單機建議售價將是899800韓元，約等同新台幣2萬2000元。

「萬元防水手機」Sony Xperia 10 II全新升級3鏡頭相機　夜間模式更好拍

夏天就是要玩水，開創防水手機規格的Sony Mobile今夏再度祭出強大的萬元防水手機Sony Xperia 10 II...

Sony Mobile在台推出萬元防水新機 Xperia 10 II登台

新冠疫情趨緩，Sony Mobile今天宣布在台推出今夏最強萬元防水手機Xperia 10 II，這是繼2019年帶來全球首款21:9終極寬螢幕Xperia 10系列後，今年再升級推出全新美型防水娛樂新機Xperia 10 II ，以親民價格帶來旗艦等級的IP65/IP68防水防塵標準，全新三鏡頭相機內建美食、肖像、夜間模式，色彩呈現再升級，主打今夏「水你玩、不怕潮」。

Sony首款5G旗艦6月上市 換機潮估明年發動

Sony Mobile今天在台推出中階防水機，並預告6月將推首款5G旗艦機，總經理林志遠表示，今年台灣5G手機銷售將以旗...

熱門新聞

今早iPhone、iPad使用App瘋狂閃退？ 災情原因曝光

LINE推出「LINE社群」 5月13日起試營運

動物森友會歐美玩家討論雜草 Facebook官方誤當大麻交易

離開地球拍片！湯姆・克魯斯攜手NASA拍攝首部太空電影

在《動物森友會》穿LV、參加銀行徵才？想進虛擬遊戲搶曝光，小心3地雷

「LINE社群」新功能將推出 可設管理員、最多5千人群聊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。