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LG Velvet確定與Wacom合作 在手寫應用對抗三星Galaxy Note系列

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少預熱消息後，LG終於在稍早活動中公布所有Velvet相關細節，其中更包含與Wacom合作Wacom Stylus手寫筆，或許將以此與三星Galaxy Note系列機種對抗。

在此之前，LG已經確認即將推出的Velvet將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，電池容量則是4300mAh，另外更可支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。

至於新機則確定採用Qualcomm Snapdragon 765處理器，並且以「Velvet (絲絨)」、「Raindrop (雨滴)」、「3D Arc Design (3D弧度設計)」與「Symmetrical Ellipse (對稱橢圓)」在內形式打造新機外觀。

而建議售價則確認為899800韓元，約等同新台幣2萬2000元，並且透過客戶利益計畫讓消費者購買Velvet之後，即可在2年後由LG以50%價格回購讓消費者能在下次換機時，能以舊機回購獲得50%金額 (以Velvet計算的話，即可獲得440900韓元)折抵換購新機，若搭配電信業者資費方案的話，甚至能以更低價格購機。

此次更確認新機將加入支援與Wacom合作Wacom Stylus手寫筆，除了對應4096階筆觸表現，更可對應不同角度書寫習慣，同時配合Nebo app，更可將手寫文字、圖像，甚至數字方程式轉換成數位文字內容，方便使用者透過手機記錄事項。

不過，從設計來看的話，Wacom Stylus手寫筆顯然是以額外配件形式提供銷售使用，無法像三星Galaxy Note系列所搭載S Pen可輕易收納近手機內側。

手機其他特色，更包含支援電池有線快充，以及Qi無線充電規格，另外機身也對應IP68等級防水與美國軍規MiL-STD 810G規範認證，對應更耐用使用特性，同時也支援Dual Screen雙螢幕配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

快充 手寫筆 LG 三星

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