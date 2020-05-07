旗艦機當之無愧！OPPO Find X2 Pro動手玩 效能、續航表現一流

OPPO 三月時舉辦發表會，推出旗艦手機 Find X2 系列，雖未正式確定在台灣上市消息，不過我們先拿到了 OPPO Find X2 Pro 陶瓷版，測試其性能表現供大家參考。

OPPO Find 系列一直是筆者非常喜歡的系列，原因在於每回推出的新品總是能在設計上添加一些巧思，例如先前推出的 OPPO Find X 有著非常流線的機身線條，在當時頗為獨特的升降鏡頭也是一大話題。

今年推出的 OPPO Find X2 在外型上相對中規中矩些，少了升降或旋轉鏡頭，而是改以不同的機背材質作為外型特色，例如我們拍攝的款式為陶瓷款，另外還有皮革版本同樣也十分別緻。

▲ OPPO Find X2 採用 6.7 吋 120Hz QHD+ OLED 螢幕（3168x1440）。

新的 OPPO Find X2 在硬體上可說是配備了目前最高旗艦規格，螢幕為 6.7 吋 QHD+ OLED 螢幕（3168x1440） ，支援 120Hz 更新率，同時也有 240Hz 觸控採樣率，反應延遲時間也從 7.4ms 降到 4.2ms，在玩支援的手遊時可以體驗到更流暢的螢幕顯示以及更靈敏的觸控回饋。

螢幕亮度最高也達到 1200nits，對於有在戶外強光下使用手機需求的人來說，高亮度螢幕可以更容易看清楚螢幕顯示內容，不需要特別找遮蔭。

▲ 設定中可以調整螢幕解析度、螢幕更新率，也可選擇是否要開起 OPPO 的 O1 超高畫質引擎來提升畫面表現。

▲ 我們拍攝的為陶瓷款，另外還有皮革版本。

Find X2 Pro 共推出三種機背版本，分別是茶橘皮革版、雅灰皮革版及緞黑陶瓷版，我們這次拍攝的是緞黑陶瓷版本，雖然陶瓷版本看起來非常的有質感，不過拿在手上的重量也滿重的，6.7 吋的螢幕搭配 4,260mAh 的電池，機身重量超過 200 克，手感略沉，如果整體再更輕量化些握持的手感會更好。

▲ 側邊電源鍵上仍有 OPPO 標誌性的綠色裝飾。

▲ 底部為 SIM 卡槽、USB-C 連接埠以及揚聲器。

▲ 前鏡頭採用挖孔設計，挖孔位於螢幕左上方，放入 3200 萬畫素 f/2.4 前鏡頭。

相機是 OPPO Find X2 主打的重點之一，採用三顆主鏡頭搭配，分別是：

4800 萬畫素廣角鏡頭、f/1.7、1/1.43 吋 IMX689 感光元件

4800 萬畫素超廣角鏡頭、f/2.2

1300 萬畫素長焦鏡頭、f/3.0

強調可以透過變焦技術達到 10 倍混合變焦以及 60 倍數物變焦的效果，即便是拍攝影片也有 30 倍變焦可以用。不過由於測試時間有限，這篇我們將不會有實拍照片，待之後有更長時間測試再與大家分享拍攝心得。

OPPO Find X2 Pro、OPPO Find X2 規格列表

跑分測試

我們此次測試的是採用高通 Snapdragon 865 處理器搭配 12GB RAM、512GB ROM 的歐洲版 Find X2 Pro，透過安兔兔 V8.2.9 跑分測試得到 616,143 分的表現，是今年到目前為止測試過的旗艦機中數一數二高分的機種；Geekbench 5.1 單核分數為 911 分，多核為 3,286 分；3DMark Sling Shot Extreme 測試圖形效能也有優異的表現，在 OpenGL ES 3.1 得到 7,117 分，Vulkan 得到 6,470 分，不管哪種類型的遊戲大作都能順暢呈現。

OPPO Find X2 Pro 搭載了 4,260mAh 的大電池，我們透過 PCMark 工作 1.0 測試當螢幕亮度設定在 20%，電量從 100% 至 20% 所需的時間。當螢幕解析度設定在 Full HD 解析度，更新率設定為 60Hz 時，續航表現達到 16 小時 29 分鐘之長，

小結：旗艦機當之無愧

外型設計（4.5/5）：雖然相較於之前的 Find 系列手機少了一些令人驚呼的驚奇感，不過多樣化的背蓋設計仍是有其加分之處，惟機身重量略重，拿在手上時手感較沉，如果配重能更適手些會更好。

效能表現（5/5）：以我們測試的規格來說，S865 + 12GB RAM 的跑分表現非常出色，透過安兔兔跑分有超過 61 萬分的高分，實際上操作時也非常的流暢，高亮度螢幕以及流暢的顯示效果，加上 UI 設計得順手好用，完全是旗艦表現。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》