Xperia 10 II相機實測開箱！維持4G連網下放旗艦機功能 但值得買嗎

相比去年推出的Xperia 10，Sony Mobile在今年推出的Xperia 10 II做了不少改變，其中不僅成為Sony Mobile第一款換上OLED螢幕設計的中階手機，更加入過往高階旗艦機種才會搭載的IP65/IP68等級防水防塵，而機身也採用前後玻璃材質打造，相比過往中階手機產品設計質感明顯提昇許多。

不過，Sony Mobile並未在此次推出的Xperia 10 II額外提供螢幕尺寸更大的Plus版本，或許與本身採取手機產品數量精簡有關。另一方面，或許也與日本在內市場仍有更多用戶族群依然偏好小尺寸手機有關，因此現階段並未提供額外大尺寸螢幕規格版本。

實際推行5G連網手機之前，滿足更多4G連網使用需求

Xperia 10 II採用6吋、21:9顯示比例螢幕設計，前後以康寧Gorilla Glass 6強化玻璃覆蓋保護，而螢幕則採用OLED面板，藉此讓手機耗電表現更低，同時也能支援更鮮豔的色彩顯示表現，並且支援源自BRAVIA電視產品的TRILUMINOS display for mobile技術。

不過，Xperia 10 II並未隨著採用OLED面板，進而在螢幕設定選項加入導演模式，畢竟因為產品定位關係，並未搭載X1 for mobile影像處理引擎，但依然可藉由OLED面板特性對應較低耗電、整體發熱表現相對較低，以及可輕易在戶外強光環境維持螢幕內容可見。

採用OLED面板好處，不僅相對讓螢幕耗電降低、發熱比例相對減少，同時也能對應在戶外強光下讓螢幕畫面清晰可見的使用體驗

此次採用前後玻璃設計，讓整體質感大幅提昇

善用21:9顯示比例螢幕空間，同樣可讓使用者更容易同時開啟兩種app

硬體規格部分，分別採用Qualcomm Snapdragon 665處理器、僅對應4G LTE連網功能，配置4GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則是3600mAh，支援可調整充電速率的Xperia智慧充電技術，藉此確保電池使用壽命。

其他部分則包含在機身加入IP65/68等級防水防塵設計，同樣支援3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，另外也搭載NFC感應功能，可對應Google Pay在內行動支付功能使用。

加入支援IP65/68等級防塵防水效果

相機規格方面，視訊鏡頭採用800萬畫素規格，背面主鏡頭則從去年推出的Xperia 10採用雙鏡頭升級至3鏡頭規格，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

機身總計提供可可黑、奶油白、薄荷綠及莓果藍在內四款配色，同時因為機身框體仍維持採用塑膠材質設計，因此整體重量僅151公克，拿在手上也相當輕便。

此次採用三鏡頭配置，從上至下依序為超廣角、廣角與人像鏡頭，減少超廣角鏡頭可能在使用過程被手指遮蓋情況

大幅升級質感，維持輕巧容易使用特性

筆者此次取得實機為奶油白款式，就整體設計來看，實際上比Sony Mobile過往多款中階手機更顯圓潤、輕巧，6吋螢幕搭配21:9顯示比例設計，更方便使用者單手持握使用，而整體重量也不算明顯，並且藉由邊緣圓弧設計對應柔順視覺感受，另外塑膠材質邊框也不像金屬邊框容易有手滑感受。

雖然採用OLED螢幕設計，Xperia 10 II卻未採用輕點即可點亮螢幕設計，而是必須透過壓按側邊電源按鍵，才能讓螢幕恢復顯示，藉此減少螢幕可能經常因被點亮而造成耗電等情況。另外，在操作介面則同樣加入能以單指連點喚醒的操作介面，方便使用者在單手持握時，依然可以快速執行特定app或功能。

一樣支援以單指連點喚醒的操作介面

維持提供側面感應介面，但此次調整為連點螢幕側邊邊條啟用模式

而此次恢復採與電源按鍵整合的指紋辨識器，則是進一步重新做了調整，避免使用者透過指紋解鎖，卻又不慎按下電源按鍵而將手機關閉的窘境再度發生，同時也讓指紋辨識效率提高不少，藉此增加指紋辨識器的容易使用性。

側面電源按鍵回歸與指紋辨識器整合，而非去年採分離設計，同時也改善以往容易誤觸情況

相機功能大幅提昇，加入採α相機團隊技術的夜間拍攝模式

視訊鏡頭部分仍維持採用800萬畫素，雖然對於一般拍攝沒有太大問題，但是相較其他中國品牌手機都已經提昇至1600萬畫素以上規格，在目前越來越多人透過視訊電話溝通，加上自拍行為變成眾人習以為常的生活模式之下，其實是有點可惜。

至於此次在Xperia 10 II所搭載廣角鏡頭，則顯然比照旗艦手機採用規格，同樣支援1200萬畫素與26mm等效焦距，並且支援相位對焦，另外則搭配16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，以及對應52mm等效焦距與2倍光學變焦的800萬畫素人像鏡頭，藉此讓影像拍攝取景更加方便。

主相機升級為三鏡頭模組

在拍攝功能中，更結合Sony α相機團隊技術增加新版夜間拍攝模式，藉此加強中階機種的低光環境拍攝能力。由於是藉由軟體演算方式達成夜拍效果，因此也能套用在超廣角鏡頭或人像鏡頭使用情境，雖然並未像接下來即將推出的旗艦手機Xperia 1 II整合更多α相機團隊技術，但是也能成為方便隨手取景拍攝的輕巧手機。

另一方面，Xperia 10 II也同樣在手機內搭載可即時調整的色溫與亮度表現選項，讓使用者能在拍攝當下依照情況進行微調，讓拍攝結果更令人滿意。

而若真的要說相機功能缺點的話，可能還是在於不同鏡頭切換間的介面設計仍不夠直覺，同時整體拍照反應速度有些慢，或許可以期待Sony Mobile後續可透過韌體更新方式調整。

另外，Sony Mobile此次在Xperia 10 II取消獨立相機快門按鍵設計，因此要快速啟動相機的話，除了透過滑動位於上鎖畫面右下角的相機圖示，另外就是在設定畫面將連按兩次電源按鍵操作手勢指定為啟動相機，而非開啟Google Assistant數位助理服務。

相機功能同樣提供畫質最佳化，或是修正邊緣變形兩種拍攝調整模式

相機介面同樣提供可在拍攝過程手動調整色溫與亮度功能

實際調整色溫與亮度的前後拍攝差異

一般拍攝模式對比夜間模式拍攝差異

藉由軟體調整方式也能讓景深拍攝效果更加擬真

簡單隨手拍攝：

小結

相比過往推出的中階手機，Sony Mobile此次在Xperia 10 II加入不少改變，其中包含升級採用OLED面板螢幕、採用前後玻璃機身與IP65/68等級防塵防水設計，另外也讓相機模組增加至三組，分別對應廣角、2倍光學變焦與超廣角拍攝效果，藉此符合多數場景拍攝需求。

雖然並未跟進支援5G連網功能，或是額外提供大尺寸螢幕規格版本，但以Xperia 10 II此次採用設計與產品定位，顯然可以吸引不少Sony品牌愛好者，同時預算與使用需求有限的人使用。

Xperia 10 II市售版本開箱

Xperia 10 II

Xperia 10 II實際盒裝

Xperia 10 II實際盒裝內容物：手機、充電器、連接線與耳機

機身採用多半在高階旗艦手機才會有的玻璃背蓋設計

NFC感應區塊移至背面靠近上方位置

SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式

頂端維持保留3.5mm耳機孔

維持21:9顯示比例，同時顯示面板升級為OLED規格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》