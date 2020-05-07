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Xperia 10 II相機實測開箱！維持4G連網下放旗艦機功能 但值得買嗎

聯合新聞網 / 楊又肇
Xperia 10 II維持6吋機身搭配21:9顯示比例設計，同樣讓單手持握感更好
Xperia 10 II維持6吋機身搭配21:9顯示比例設計，同樣讓單手持握感更好

相比去年推出的Xperia 10，Sony Mobile在今年推出的Xperia 10 II做了不少改變，其中不僅成為Sony Mobile第一款換上OLED螢幕設計的中階手機，更加入過往高階旗艦機種才會搭載的IP65/IP68等級防水防塵，而機身也採用前後玻璃材質打造，相比過往中階手機產品設計質感明顯提昇許多。

不過，Sony Mobile並未在此次推出的Xperia 10 II額外提供螢幕尺寸更大的Plus版本，或許與本身採取手機產品數量精簡有關。另一方面，或許也與日本在內市場仍有更多用戶族群依然偏好小尺寸手機有關，因此現階段並未提供額外大尺寸螢幕規格版本。

實際推行5G連網手機之前，滿足更多4G連網使用需求

Xperia 10 II採用6吋、21:9顯示比例螢幕設計，前後以康寧Gorilla Glass 6強化玻璃覆蓋保護，而螢幕則採用OLED面板，藉此讓手機耗電表現更低，同時也能支援更鮮豔的色彩顯示表現，並且支援源自BRAVIA電視產品的TRILUMINOS display for mobile技術。

不過，Xperia 10 II並未隨著採用OLED面板，進而在螢幕設定選項加入導演模式，畢竟因為產品定位關係，並未搭載X1 for mobile影像處理引擎，但依然可藉由OLED面板特性對應較低耗電、整體發熱表現相對較低，以及可輕易在戶外強光環境維持螢幕內容可見。

採用OLED面板好處，不僅相對讓螢幕耗電降低、發熱比例相對減少，同時也能對應在戶外強光下讓螢幕畫面清晰可見的使用體驗
採用OLED面板好處，不僅相對讓螢幕耗電降低、發熱比例相對減少，同時也能對應在戶外強光下讓螢幕畫面清晰可見的使用體驗

此次採用前後玻璃設計，讓整體質感大幅提昇
此次採用前後玻璃設計，讓整體質感大幅提昇

善用21:9顯示比例螢幕空間，同樣可讓使用者更容易同時開啟兩種app
善用21:9顯示比例螢幕空間，同樣可讓使用者更容易同時開啟兩種app

硬體規格部分，分別採用Qualcomm Snapdragon 665處理器、僅對應4G LTE連網功能，配置4GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則是3600mAh，支援可調整充電速率的Xperia智慧充電技術，藉此確保電池使用壽命。

其他部分則包含在機身加入IP65/68等級防水防塵設計，同樣支援3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，另外也搭載NFC感應功能，可對應Google Pay在內行動支付功能使用。

加入支援IP65/68等級防塵防水效果
加入支援IP65/68等級防塵防水效果

相機規格方面，視訊鏡頭採用800萬畫素規格，背面主鏡頭則從去年推出的Xperia 10採用雙鏡頭升級至3鏡頭規格，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

機身總計提供可可黑、奶油白、薄荷綠及莓果藍在內四款配色，同時因為機身框體仍維持採用塑膠材質設計，因此整體重量僅151公克，拿在手上也相當輕便。

此次採用三鏡頭配置，從上至下依序為超廣角、廣角與人像鏡頭，減少超廣角鏡頭可能在使用過程被手指遮蓋情況
此次採用三鏡頭配置，從上至下依序為超廣角、廣角與人像鏡頭，減少超廣角鏡頭可能在使用過程被手指遮蓋情況

大幅升級質感，維持輕巧容易使用特性

筆者此次取得實機為奶油白款式，就整體設計來看，實際上比Sony Mobile過往多款中階手機更顯圓潤、輕巧，6吋螢幕搭配21:9顯示比例設計，更方便使用者單手持握使用，而整體重量也不算明顯，並且藉由邊緣圓弧設計對應柔順視覺感受，另外塑膠材質邊框也不像金屬邊框容易有手滑感受。

雖然採用OLED螢幕設計，Xperia 10 II卻未採用輕點即可點亮螢幕設計，而是必須透過壓按側邊電源按鍵，才能讓螢幕恢復顯示，藉此減少螢幕可能經常因被點亮而造成耗電等情況。另外，在操作介面則同樣加入能以單指連點喚醒的操作介面，方便使用者在單手持握時，依然可以快速執行特定app或功能。

一樣支援以單指連點喚醒的操作介面
一樣支援以單指連點喚醒的操作介面

維持提供側面感應介面，但此次調整為連點螢幕側邊邊條啟用模式
維持提供側面感應介面，但此次調整為連點螢幕側邊邊條啟用模式

而此次恢復採與電源按鍵整合的指紋辨識器，則是進一步重新做了調整，避免使用者透過指紋解鎖，卻又不慎按下電源按鍵而將手機關閉的窘境再度發生，同時也讓指紋辨識效率提高不少，藉此增加指紋辨識器的容易使用性。

側面電源按鍵回歸與指紋辨識器整合，而非去年採分離設計，同時也改善以往容易誤觸情況
側面電源按鍵回歸與指紋辨識器整合，而非去年採分離設計，同時也改善以往容易誤觸情況

相機功能大幅提昇，加入採α相機團隊技術的夜間拍攝模式

視訊鏡頭部分仍維持採用800萬畫素，雖然對於一般拍攝沒有太大問題，但是相較其他中國品牌手機都已經提昇至1600萬畫素以上規格，在目前越來越多人透過視訊電話溝通，加上自拍行為變成眾人習以為常的生活模式之下，其實是有點可惜。

至於此次在Xperia 10 II所搭載廣角鏡頭，則顯然比照旗艦手機採用規格，同樣支援1200萬畫素與26mm等效焦距，並且支援相位對焦，另外則搭配16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，以及對應52mm等效焦距與2倍光學變焦的800萬畫素人像鏡頭，藉此讓影像拍攝取景更加方便。

主相機升級為三鏡頭模組
主相機升級為三鏡頭模組

在拍攝功能中，更結合Sony α相機團隊技術增加新版夜間拍攝模式，藉此加強中階機種的低光環境拍攝能力。由於是藉由軟體演算方式達成夜拍效果，因此也能套用在超廣角鏡頭或人像鏡頭使用情境，雖然並未像接下來即將推出的旗艦手機Xperia 1 II整合更多α相機團隊技術，但是也能成為方便隨手取景拍攝的輕巧手機。

另一方面，Xperia 10 II也同樣在手機內搭載可即時調整的色溫與亮度表現選項，讓使用者能在拍攝當下依照情況進行微調，讓拍攝結果更令人滿意。

而若真的要說相機功能缺點的話，可能還是在於不同鏡頭切換間的介面設計仍不夠直覺，同時整體拍照反應速度有些慢，或許可以期待Sony Mobile後續可透過韌體更新方式調整。

另外，Sony Mobile此次在Xperia 10 II取消獨立相機快門按鍵設計，因此要快速啟動相機的話，除了透過滑動位於上鎖畫面右下角的相機圖示，另外就是在設定畫面將連按兩次電源按鍵操作手勢指定為啟動相機，而非開啟Google Assistant數位助理服務。

相機功能同樣提供畫質最佳化，或是修正邊緣變形兩種拍攝調整模式
相機功能同樣提供畫質最佳化，或是修正邊緣變形兩種拍攝調整模式

相機介面同樣提供可在拍攝過程手動調整色溫與亮度功能
相機介面同樣提供可在拍攝過程手動調整色溫與亮度功能

實際調整色溫與亮度的前後拍攝差異

一般拍攝模式對比夜間模式拍攝差異

藉由軟體調整方式也能讓景深拍攝效果更加擬真

簡單隨手拍攝：

小結

相比過往推出的中階手機，Sony Mobile此次在Xperia 10 II加入不少改變，其中包含升級採用OLED面板螢幕、採用前後玻璃機身與IP65/68等級防塵防水設計，另外也讓相機模組增加至三組，分別對應廣角、2倍光學變焦與超廣角拍攝效果，藉此符合多數場景拍攝需求。

雖然並未跟進支援5G連網功能，或是額外提供大尺寸螢幕規格版本，但以Xperia 10 II此次採用設計與產品定位，顯然可以吸引不少Sony品牌愛好者，同時預算與使用需求有限的人使用。

Xperia 10 II市售版本開箱

Xperia 10 II
Xperia 10 II

Xperia 10 II實際盒裝
Xperia 10 II實際盒裝

Xperia 10 II實際盒裝內容物：手機、充電器、連接線與耳機
Xperia 10 II實際盒裝內容物：手機、充電器、連接線與耳機

機身採用多半在高階旗艦手機才會有的玻璃背蓋設計
機身採用多半在高階旗艦手機才會有的玻璃背蓋設計

NFC感應區塊移至背面靠近上方位置
NFC感應區塊移至背面靠近上方位置

SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式
SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式

頂端維持保留3.5mm耳機孔
頂端維持保留3.5mm耳機孔

維持21:9顯示比例，同時顯示面板升級為OLED規格
維持21:9顯示比例，同時顯示面板升級為OLED規格

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 4G Sony Xperia 螢幕 OLED 相機 指紋辨識

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相比去年推出的Xperia 10，Sony Mobile在今年推出的Xperia 10 II做了不少改變，其中不僅成為Sony Mobile第一款換上OLED螢幕設計的中階手機，更加入過往高階旗艦機種才會搭載的IP65/IP68等級防水防塵，而機身也採用前後玻璃材質打造，相比過往中階手機產品設計質感明顯提昇許多。

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