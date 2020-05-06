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5G版iPhone 12比11更便宜！爆料稱Pro系列價格不變 螢幕尺寸更大了

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 12系列被爆料將有4種型號。 圖擷自phoneArena
iPhone 12系列被爆料將有4種型號。 圖擷自phoneArena

iPhone SE上市後掀起一陣旋風，而史上最便宜的iPhone原因背後，可能與未支援5G技術有關。外媒開始聚焦5G版iPhone 12螢幕尺寸及相機規格，並透露5G版iPhone 12入門款售價僅649美元，換算新台幣約1萬9千多元，比先前iPhone 11起跳價699美元(約合新台幣20915元)更便宜。

外媒phoneArena指出，新款的iPhone 12將支援5G，共有4種型號，螢幕從5.4吋到最大6.7吋。以現有的iPhone 11系列來說，型號分別有iPhone 11(6.1吋)、Pro(5.8吋)、Pro Max(6.5吋)。而未來iPhone 12將多出「Max款」，螢幕為6.1吋，突破以往命名規則。

iPhone 12系列被爆料將有4種型號。 圖擷自phoneArena
iPhone 12系列被爆料將有4種型號。 圖擷自phoneArena

據爆料消息，iPhone 12以及iPhone 12 Max將採廣角及超廣角雙主鏡頭設計，螢幕分別為5.4吋及6.1吋，售價分別為649美元(約合新台幣19416元)及749美元(約合新台幣22411元)。

而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則為3個主鏡頭，再加上一顆LiDAR光學雷達感測器，乍看之下有如「四筒」。螢幕部分加大成6.1吋及6.7吋，售價各為999美元(約合新台幣29892元)及1099美元(約合新台幣32884元)，和iPhone 11系列上市售價相同。

iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max將有3個主鏡頭，再加上一顆LiDAR光學雷達感測器。 圖擷自phoneArena
iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max將有3個主鏡頭，再加上一顆LiDAR光學雷達感測器。 圖擷自phoneArena

隨著5G世代到來，多家手機廠商如三星、華為都提高了手機售價，外界預期蘋果可能也會做同樣的事。但就目前iPhone 12爆料資訊來看，蘋果並沒有大幅漲價的計畫，其中Pro及Pro Max仍維持原價，入門款甚至還降價了50美元(約合新台幣1496元)。

iPhone 11系列上市售價，最低699美元起跳。路透
iPhone 11系列上市售價，最低699美元起跳。路透

iPhone 12 iPhone SE iPhone 11 5G 相機 螢幕

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