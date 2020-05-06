LG Velvet售價確定為899800韓元 攜手電信業者合作舊機換購

接連公布新機Velvet外觀等細節之後，LG稍早更宣布與南韓電信業者合作客戶利益計畫，同時更確認Velvet單機建議售價將是899800韓元，約等同新台幣2萬2000元。

如同蘋果、三星過去針對旗艦手機推行的舊換新計畫，LG此次提出的客戶利益計畫同樣讓消費者購買Velvet之後，即可在2年後由LG以50%價格回購，藉此讓消費者能在下次換機時，能以舊機回購獲得50%金額 (以Velvet計算的話，即可獲得440900韓元)折抵換購新機，若搭配電信業者資費方案的話，甚至能以更低價格購機。

LG確定將在5月8日至14日間開放消費者於旗下通路LG Best Shop，以及包含KT、SK Telecom在內三家南韓電信業者通路預購，在此期間完成預購的話，還能額外獲得LG Furycare迷你空氣淨化器、KAKAO聯名保護殼及DJI OSMO Mobile 3手持穩定器等贈品，而若是在6月底前完成預購，則可獲得特別套裝組合。

在此之前，LG已經確認即將推出的Velvet將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，電池容量則是4300mAh，另外更可支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。

至於新機則確定採用Qualcomm Snapdragon 765處理器，並且以「Velvet (絲絨)」、「Raindrop (雨滴)」、「3D Arc Design (3D弧度設計)」與「Symmetrical Ellipse (對稱橢圓)」在內形式打造新機外觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》