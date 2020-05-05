快訊

京華城進行拆除工程內部突起火燃燒 消防員滅火中

【豬揚戀啟示錄1】華麗復仇更易自傷 專家提5項因應策略

Xperia 10 II正式登台！加入旗艦機種OLED螢幕、防水與相機功能

聯合新聞網 / 楊又肇
Xperia 10 II
Xperia 10 II

今年2月下旬隨著Xperia 1 II一同亮相的Sony Mobile新款中階手機Xperia 10 II，相比去年推出的Xperia 10同樣採用6吋、21:9顯示比例螢幕設計，但進一步升級為OLED顯示面板規格，同時也加入過往高階旗艦手機才會採用的IP65/68等級防水防塵設計。

而此次並未同步推出大尺寸的Plus版本，有可能與市場需求及本身手機產品精簡政策有關，因此僅提供6吋規格款式。

至於處理器則採用支援4G LTE連網功能的Qualcomm Snapdragon 665規格，並未跟進採用Qualcomm新款支援5G連網功能的處理器設計，因此成為Xperia 1 II正式登台之前，持續對應既有4G網路使用需求機種。

同時，新款Xperia 10 II在外觀設計更首度採用前後玻璃材質呈現，相較過往推出的中階手機多半以塑膠材質打造，此次設計顯然更具質感，另外也比照目前旗艦手機導入OLED面板與IP65/68等級防水防塵設計，顯然將更多過往僅高階旗艦手機採用設計下放，藉此增加中階手機產品的市場吸引力。

維持採用6吋、21:9顯示比例螢幕，但是升級為OLED面板，並且加入IP65/68等級防塵防水功能
維持採用6吋、21:9顯示比例螢幕，但是升級為OLED面板，並且加入IP65/68等級防塵防水功能

背面採玻璃覆蓋設計，而邊框採塑膠材質設計，整體質感也明顯提昇許多
背面採玻璃覆蓋設計，而邊框採塑膠材質設計，整體質感也明顯提昇許多

加入支援IP65/68等級防塵防水效果
加入支援IP65/68等級防塵防水效果

其他規格部分，Xperia 10 II分別採用4GB記憶體與128GB儲存容量，同樣支援3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，電池容量則是3600mAh。

相機部分則在前方螢幕配置800萬畫素規格視訊鏡頭，而背面主相機則升級為3鏡頭模組，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

Xperia 10 II在台推出可可黑、奶油白、薄荷綠、莓果藍四款配色，預計將在5月20日正式推出，單機建議售價為新台幣11490元，並且將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信合作資費方案，其中薄荷綠款式更由中華電信獨家合作資費方案。

另外，Sony Mobile更計畫在5月9日到5月17日間開放於Sony Mobile行動通訊專賣店體驗Xepria 10 II，而從開賣日起至6月30日更提供在全台經銷通路 (不包含電信業者通路)選購Xperia 10 II，並且完成上網登錄，將可獲得包含Xpeia經典運動毛巾、Xperia尼龍束口運動包、Xperia時尚水壺、Xperia 10 II透明保護殼在內的「不怕潮享樂包」。

由於採用OLED面板，使得顏色表現更豐富
由於採用OLED面板，使得顏色表現更豐富

背面相機首度升級3鏡頭模組，分別對應廣角、超廣角與2倍長焦拍攝效果
背面相機首度升級3鏡頭模組，分別對應廣角、超廣角與2倍長焦拍攝效果

側面恢復採用與電源按鍵整合的指紋辨識器
側面恢復採用與電源按鍵整合的指紋辨識器

頂端依然維持提供3.5mm耳機
頂端依然維持提供3.5mm耳機

底部同樣採用USB-C連接埠
底部同樣採用USB-C連接埠

SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式
SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式

一樣支援以單指連點喚醒的操作介面
一樣支援以單指連點喚醒的操作介面

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xperia Sony 4G OLED

延伸閱讀

LG在台更新兩款中階K系列機種 加入超大螢幕、電量與四鏡頭相機

LG推中階新機 晶技受惠

索尼周二推新機 要搶攻中階市場

OLED需求回溫 旭暉應材開盤強漲

相關新聞

舊機重生！9款Android機種台灣大換電池限時優惠790元

今年到目前為止，Android陣營除了三星之外，其他品牌新機發售訊息都靜悄悄，讓許多消費者拿著手上的舊機都喊著快要撐不下...

Xperia 10 II正式登台！加入旗艦機種OLED螢幕、防水與相機功能

今年2月下旬隨著Xperia 1 II一同亮相的Sony Mobile新款中階手機Xperia 10 II，相比去年推出的Xperia 10同樣採用6吋、21:9顯示比例螢幕設計，但進一步升級為OLED顯示面板規格，同時也加入過往高階旗艦手機才會採用的IP65/68等級防水防塵設計。

Sony Mobile在台推出萬元防水新機 Xperia 10 II登台

新冠疫情趨緩，Sony Mobile今天宣布在台推出今夏最強萬元防水手機Xperia 10 II，這是繼2019年帶來全球首款21:9終極寬螢幕Xperia 10系列後，今年再升級推出全新美型防水娛樂新機Xperia 10 II ，以親民價格帶來旗艦等級的IP65/IP68防水防塵標準，全新三鏡頭相機內建美食、肖像、夜間模式，色彩呈現再升級，主打今夏「水你玩、不怕潮」。

Sony首款5G旗艦6月上市 換機潮估明年發動

Sony Mobile今天在台推出中階防水機，並預告6月將推首款5G旗艦機，總經理林志遠表示，今年台灣5G手機銷售將以旗...

LG在台更新兩款中階K系列機種 加入超大螢幕、電量與四鏡頭相機

此次在台推出的兩款入門中階K系列手機，分別為K61與K51S，均搭載螢幕左上角開孔設計，以及搭載四鏡頭主相機規格，兩款手機更搭載大尺寸螢幕與4000mAh電池容量，更符合多數人使用需求。

LG K51S搭中華電信指定資費 可零元帶回家

台灣 LG 電子今（4）日宣布，推出中階機LG K61 及 K51S，為大螢幕、四鏡頭機種，搶攻母親節商機。LG K51...

LG K系列強勢登場 全新四鏡頭開拓新視界

台灣LG電子今（4）日宣布正式推出全新K系列智慧型手機，中階機款搭載旗艦規格，滿足消費者智慧行動生活的各式日常所需。

電信業者換電池優惠開跑 9款安卓機有份

電信業者台灣大哥大今天宣布，即日起至5月31日限時推出電池更換優惠活動，持Android 5大廠牌指定機種到myfone...

「54星戰日」 蘋果推《星際大戰》九部曲電影組合優惠

今天是「54星戰日」，雖然因為疫情星戰迷們無法像往年一樣集結慶祝，但透過隨時可觀看的線上串流影音，大家還是能在家回味經典...

Redmi Note 9首發聯發科Helio G85處理器 連同Redmi Note 9 Pro、小米Note 10 Lite一同亮相

延續先前預告，小米稍早透過線上發表形式公佈三款新機，分別是Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro，以及小米Note 10 Lite，其中Redmi Note 9更率先採用聯發科Helio G85處理器。

OPPO再次申請註冊「Glow」 可能鎖定歐美市場發展

先前才將Ace品牌從Reno品牌拆分獨立，OPPO顯然立即又申請全新「Glow」品牌名稱，預期將鎖定歐洲市場發展，但也有可能針對進軍美國市場做準備。

外界預計HTC Desire 20 Pro僅搭載舊款處理器 並未支援5G連網功能

先前有消息傳出準備推出的HTC Desire 20 Pro，相關消息進一步取得疑似實機外觀描繪圖像，同時透露此款新機產品代號為「Bayamo (古巴主要城市之一)」，並且採用Qualcomm Sapdragon 660處理器，顯然並非HTC首款5G連網手機。

熱門新聞

這樣入手免4萬！全新13吋MacBook Pro亮相 巧控鍵盤、雙倍儲存、配備第10代處理器

科技升級！南非啟用非洲首見的5G網路

蘋果推出新款13吋MacBook Pro 儲存容量擴大一倍

美國正式重啟登月計畫 亞馬遜獲得最大訂單、波音未列合作對象

蘋果終於更新13.3吋MacBook Pro 加入Intel第10代Core i處理器

這項裝置將敗部復活 搭著5G改變你的人生！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。