Xperia 10 II正式登台！加入旗艦機種OLED螢幕、防水與相機功能

今年2月下旬隨著Xperia 1 II一同亮相的Sony Mobile新款中階手機Xperia 10 II，相比去年推出的Xperia 10同樣採用6吋、21:9顯示比例螢幕設計，但進一步升級為OLED顯示面板規格，同時也加入過往高階旗艦手機才會採用的IP65/68等級防水防塵設計。

而此次並未同步推出大尺寸的Plus版本，有可能與市場需求及本身手機產品精簡政策有關，因此僅提供6吋規格款式。

至於處理器則採用支援4G LTE連網功能的Qualcomm Snapdragon 665規格，並未跟進採用Qualcomm新款支援5G連網功能的處理器設計，因此成為Xperia 1 II正式登台之前，持續對應既有4G網路使用需求機種。

同時，新款Xperia 10 II在外觀設計更首度採用前後玻璃材質呈現，相較過往推出的中階手機多半以塑膠材質打造，此次設計顯然更具質感，另外也比照目前旗艦手機導入OLED面板與IP65/68等級防水防塵設計，顯然將更多過往僅高階旗艦手機採用設計下放，藉此增加中階手機產品的市場吸引力。

維持採用6吋、21:9顯示比例螢幕，但是升級為OLED面板，並且加入IP65/68等級防塵防水功能

背面採玻璃覆蓋設計，而邊框採塑膠材質設計，整體質感也明顯提昇許多

加入支援IP65/68等級防塵防水效果

其他規格部分，Xperia 10 II分別採用4GB記憶體與128GB儲存容量，同樣支援3.5mm耳機孔、支援LDAC、Hi-Res高解析音質與DSEE HX數位音訊增強功能，電池容量則是3600mAh。

相機部分則在前方螢幕配置800萬畫素規格視訊鏡頭，而背面主相機則升級為3鏡頭模組，分別對應26mm等效焦距、支援相位對焦的1200萬畫素廣角鏡頭，以及16mm等效焦距的800萬畫素超廣角鏡頭，搭配52mm等效焦距的800萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)，另外也加入數位影像色彩自動校正功能。

Xperia 10 II在台推出可可黑、奶油白、薄荷綠、莓果藍四款配色，預計將在5月20日正式推出，單機建議售價為新台幣11490元，並且將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信合作資費方案，其中薄荷綠款式更由中華電信獨家合作資費方案。

另外，Sony Mobile更計畫在5月9日到5月17日間開放於Sony Mobile行動通訊專賣店體驗Xepria 10 II，而從開賣日起至6月30日更提供在全台經銷通路 (不包含電信業者通路)選購Xperia 10 II，並且完成上網登錄，將可獲得包含Xpeia經典運動毛巾、Xperia尼龍束口運動包、Xperia時尚水壺、Xperia 10 II透明保護殼在內的「不怕潮享樂包」。

由於採用OLED面板，使得顏色表現更豐富

背面相機首度升級3鏡頭模組，分別對應廣角、超廣角與2倍長焦拍攝效果

側面恢復採用與電源按鍵整合的指紋辨識器

頂端依然維持提供3.5mm耳機

底部同樣採用USB-C連接埠

SIM卡插槽同樣支援雙卡，或是單卡配置micro SD記憶卡使用模式

一樣支援以單指連點喚醒的操作介面

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》