LG在台更新兩款中階K系列機種 加入超大螢幕、電量與四鏡頭相機

此次在台推出的兩款入門中階K系列手機，分別為K61與K51S，均搭載螢幕左上角開孔設計，以及搭載四鏡頭主相機規格，兩款手機更搭載大尺寸螢幕與4000mAh電池容量，更符合多數人使用需求。

尤其是習慣使用大尺寸手機，同時也希望手機具備充足相機拍攝功能的年長者，更是LG此次新機希望鎖定購機族群。

此次推出的K61與K51S均採用4000mAh電池容量設計，同時也也透過左上角開孔設計讓螢幕顯示佔比提昇，另外也均搭載四鏡頭主相機設計，支援人工智慧場景識別等拍攝功能，而聲音部分則保留3.5mm耳機孔，並且對應DTS：X 3D環繞音效技術。

其中在K61搭載相機部分，分別對應1600萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，而K51S則在視訊鏡頭採1300萬畫素規格，廣角鏡頭規格則調整為3200萬畫素，廣角鏡頭則調整為500萬畫素，景深鏡頭則採200萬畫素，微距鏡頭同樣採200萬畫素設計。

K61：

K51S：

硬體規格方面，兩款手機均採用聯發科Helio P35處理器，K61配置4GB記憶體與128GB儲存容量，K51S則採用3GB記憶體與64GB儲存容量，螢幕則有些微差異，分別為K61搭載的6.53吋 19.5:9 FHD+ Hole in Display，以及K51S採用的6.55吋 20:9 HD+ Hole in Display，但螢幕規格實際差異並不明顯。

而在手機防護部分，兩款K系列新機均符合MIL-STD810美國軍規防護認證，並且搭載2.5D微曲弧形玻璃螢幕搭配金屬框架。

外觀配色部分，K61提供冷萃灰、緞光白兩款配色，建議售價為新台幣7990元，預計從5月15日起透過中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。K51S則提供冷萃灰、冰火紅兩款配色，建議售價為新台幣5990元，預計從5月6日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》