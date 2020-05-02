OPPO再次申請註冊「Glow」 可能鎖定歐美市場發展
先前才將Ace品牌從Reno品牌拆分獨立，OPPO顯然立即又申請全新「Glow」品牌名稱，預期將鎖定歐洲市場發展，但也有可能針對進軍美國市場做準備。
OPPO此次同樣透過位於西班牙的專利協辦公司Domingo Galletero向歐盟智慧產權局提出申請，並且在4月24日獲得批准使用的「Glow」品牌名稱，主要用途涵蓋智慧型手機在內產品，因此預期會是OPPO預計推行的新款手機採用品牌名稱。
而從「Glow」品牌名稱猜測，或許意味在此品牌名稱下的新機將會具備更明顯質感設計，或是在相機拍攝表現有明顯提昇。
在此之前，OPPO也曾委任Domingo Galletero遞交包含Find U、Find Me、Find More在內品牌名稱，甚至也曾獲准使用Limn品牌名稱。至於在Reno品牌部分，則額外包含Reno Pro、Reno Plus、Reno Zoom、Reno Lite與Reno Youth在內品牌名稱，但目前OPPO尚未以此品牌推行任何手機產品。
由於原本隸屬Reno品牌名稱下的Ace品牌，後續配合品牌獨立成為全新產品線，未來「Glow」品牌名稱是否也會有相同作法，目前還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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