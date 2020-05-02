Redmi Note 9首發聯發科Helio G85處理器 連同Redmi Note 9 Pro、小米Note 10 Lite一同亮相

延續先前預告，小米稍早透過線上發表形式公佈三款新機，分別是Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro，以及小米Note 10 Lite，其中Redmi Note 9更率先採用聯發科Helio G85處理器。

先前在印度市場推出Redmi Note 9 Pro與Redmi Note 9 Pro Max，並且在日本市場推出Redmi Note 9S之後，小米在稍早發表會上宣布於全球市場推出Redmi Note 9與Redmi Note 9 Pro。

其中，正式對外公佈的Redmi Note 9確定採用6.53吋、Full HD+解析度開孔式螢幕，首發搭載聯發科Helio G85處理器，提供3GB或4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池部分則採用支援18W快充的5020mAh電池設計，本身盒裝隨附一組22.5W充電器，同時機身背面搭載指紋辨識器，另外也保留紅外線發射器與NFC功能。

而鏡頭部分，則分別採用1300萬畫素視訊鏡頭，主相機模組則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素、118度超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與同為200萬畫素的景深鏡頭。

至於此次推出的Redmi Note 9 Pro，則採用Full HD+解析度設計的6.67吋DotDisplay螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器，分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配升級為6400萬畫素的廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭的主相機模組。

電池容量同樣是5020mAh，但支援30W有線快充，隨附充電器則對應33W充電效率，同樣搭載背面實體指紋辨識器、NFC與紅外線發射功能。

Redmi Note 9預計推出採防濺納米塗層的午夜灰、森林綠和極地白三款配色，建議售價為199美元起跳，而Redmi Note 9 Pro同樣採用防濺納米塗層，分別提供星際灰、熱帶綠和冰川白三款配色，建議售價則從269美元起跳。

至於此次同步推出的小米Note 10 Lite，則是延續去年小米Note 10系列設計，採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕及3D曲面玻璃機身背蓋設計，並且支援螢幕下指紋辨識器，另外則搭載Snapdragon 730G處理器、6GB或8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則搭載5260mAh容量設計，隨附提供30W充電器，可在64分鐘內將手機電量充滿。

相機部分則搭載1600萬畫素視訊鏡頭、搭載6400萬像素廣角鏡頭，使用Sony IMX686感光元件，另外則搭配800萬畫素、120度超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

小米Note 10 Lite分別推出冰川白、午夜黑及星雲紫三種顏色，建議售價為349歐元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》