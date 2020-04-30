快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

Qualcomm揭曉Quick Charge 3+設計方案 加速電池快充技術普及化

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著小米於中國市場揭曉小米10青春版，Qualcomm隨即也宣布推出升級版Quick Charge 3+電池快充設計方案，將能以USB Type-A連接埠形式對應15分鐘內可將電池電量從0%充至50%，相比Quick Charge 3快充速度提昇35%，但整體工作溫度則降低9度左右。

此外，由於採用USB Type-A連接埠即可對應Quick Charge 3+電池快充設計方案，並且支援以USB Type-A連接埠轉換成USB Type-C在內連接埠規格，藉此讓更多裝置都能透過此項設計方案在更短時間內完成充電，同時也能讓充電器設備製造成本降低，進而快速普及化。

依照Qualcomm說明，Quick Charge 3+電池快充設計方案最高支援20V、3A，以及最高對應60W充電功率輸出，同時也支援與Quick Charge 4相同的20mV充電電壓，同時因為同樣採用以USB Type-A連接埠形式的設計，因此充電器製造商能直接讓現有產品升級更快充電設計方案，並且確保更低的充電工作溫度。

而稍早推出的小米10青春版，由於本身搭載Snapdragon 765G處理器，因此支援Quick Charge 4+快速充電，同時也因為向下相容因素，因此也成為第一款支援Quick Charge 3+快速充電設計的手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 電池 快充

延伸閱讀

MIUI 12正式揭曉！加入AI電話應答、代接功能與德國萊茵認證隱私防護

小米10青春版揭曉 與國際版小米10 Lite 5G差在這些地方

首創自動直向投影模式 宏碁可攜式LED投影機正式開賣

新竹「米粉」集合！小米新竹巨城快閃店4/25限時登場

相關新聞

設計問題？三星主推的Galaxy S20 Ultra 出現大量鏡頭玻璃碎裂

雖然在推出時，三星持續大幅宣傳Galaxy S20 Ultra所搭載1億800萬畫素鏡頭解像力，以及100X Space Zoom超高倍變焦拍攝效果，但後續卻持續面臨軟體調教問題，導致實際拍攝影像產生色偏、雜訊，或難以對焦等情況，甚至在目前越來越多人視為手機相機功能表現指標的DxOMark評測結果僅獲得122分，僅與榮耀先前推出的Honor V30 Pro同分，甚至不比小米、OPPO等中國品牌手機表現。

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

蘋果公司每年推出的iPhone旗艦機往往都讓果粉們心動不已，不過卻有網友網友疑惑，IPhone從推出X後就不再有市場這一兩年最受歡迎的128G這個容量，反倒是比較小的64G被保留下來，對此有內行網友透露一切都是「銷售策略」。

三星Galaxy S20 Ultra 256GB推晴空白新色

台灣三星今（29）日宣布，因推出Galaxy S20+限定色「晴空白」，廣受星粉喜愛，決定再引進Galaxy S20 U...

三星Galaxy S20 Ultra追加新色 但僅提供限定色「晴空白」

先前曾有消息指稱三星為了刺激銷量，將會在原本僅提供黑、灰兩款配色的Galaxy S20 Ultra款式機種增加新色選擇。而在稍早公佈消息中，三星確認將會在Galaxy S20 Ultra增加全新限定色「晴空白」，藉此吸引更多消費族群選購。

Qualcomm揭曉Quick Charge 3+設計方案 加速電池快充技術普及化

隨著小米於中國市場揭曉小米10青春版，Qualcomm隨即也宣布推出升級版Quick Charge 3+電池快充設計方案，將能以USB Type-A連接埠形式對應15分鐘內可將電池電量從0%充至50%，相比Quick Charge 3快充速度提昇35%，但整體工作溫度則降低9度左右。

晴空白星粉青睞 Samsung Galaxy S20 Ultra跟進

日前三星推出Samsung Galaxy S20+限定色「晴空白」，大受星粉喜愛，三星宣布再引進Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB「晴空白」新色，以時尚簡約的白色迎接清新初夏，建議售價43,900元，預計5月8日起陸續於三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。

三星S20 Ultra也有「晴空白」限定色！5月8日起時尚開賣

日前三星推出Samsung Galaxy S20+限定色「晴空白」，大受星粉喜愛，三星宣布再引進Samsung Gala...

刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

根據台灣《經濟日報》最新報導，Apple 公司今年推出的 5G iPhone 傳有意首度導入超音波螢幕下指紋辨識功能，藉此實現全螢幕大尺寸應用刺激買氣。

亞太電信「壹網打勁」588元限時方案 1.1萬元SOGO禮券0元帶走

母親節即將到來，亞太電信推出多款超值孝親禮，即日起至5月31日新申辦、攜碼、續約用戶申辦「壹網打勁」588元限時方案，可...

支援環境降噪、對應40種語言翻譯 新款Pixel Buds隔了半年終於開賣

去年隨著Pixel 4系列手機一同亮相的新款Pixel Buds耳機配件，稍早終於開放在美國市場銷售，但初期仍僅提供白色款，包含黑色、橘色與薄荷綠色款式都要在稍晚時間推出。

LG公布更多Velvet細節 確定支援雙螢幕配件、手寫筆應用

先前釋出即將推出新機Velvet具體外觀後，LG更進一步透露此款新機細節內容，包含將採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭。

終於解禁 realme 4款智慧手機通過NCC審驗

睽違5個多月，大陸品牌手機廠的新機，終於通過NCC審驗，日前OPPO分拆的獨立公司realme四款新機，已出現在NCC的...

熱門新聞

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

「小粉紅」出征Steam投訴國人自製遊戲辱華 Steam直接封鎖他們的IP

任天堂確認16萬帳號被非法登入！Switch玩家自保必學3招

在任最久高階主管也閃人！UBER傳全球準備大裁20％員工

亞太電信「壹網打勁」588元限時方案 1.1萬元SOGO禮券0元帶走

刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。