Qualcomm揭曉Quick Charge 3+設計方案 加速電池快充技術普及化

隨著小米於中國市場揭曉小米10青春版，Qualcomm隨即也宣布推出升級版Quick Charge 3+電池快充設計方案，將能以USB Type-A連接埠形式對應15分鐘內可將電池電量從0%充至50%，相比Quick Charge 3快充速度提昇35%，但整體工作溫度則降低9度左右。

此外，由於採用USB Type-A連接埠即可對應Quick Charge 3+電池快充設計方案，並且支援以USB Type-A連接埠轉換成USB Type-C在內連接埠規格，藉此讓更多裝置都能透過此項設計方案在更短時間內完成充電，同時也能讓充電器設備製造成本降低，進而快速普及化。

依照Qualcomm說明，Quick Charge 3+電池快充設計方案最高支援20V、3A，以及最高對應60W充電功率輸出，同時也支援與Quick Charge 4相同的20mV充電電壓，同時因為同樣採用以USB Type-A連接埠形式的設計，因此充電器製造商能直接讓現有產品升級更快充電設計方案，並且確保更低的充電工作溫度。

而稍早推出的小米10青春版，由於本身搭載Snapdragon 765G處理器，因此支援Quick Charge 4+快速充電，同時也因為向下相容因素，因此也成為第一款支援Quick Charge 3+快速充電設計的手機。

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