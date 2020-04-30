三星Galaxy S20 Ultra追加新色 但僅提供限定色「晴空白」
先前曾有消息指稱三星為了刺激銷量，將會在原本僅提供黑、灰兩款配色的Galaxy S20 Ultra款式機種增加新色選擇。而在稍早公佈消息中，三星確認將會在Galaxy S20 Ultra增加全新限定色「晴空白」，藉此吸引更多消費族群選購。
依照三星先前說法，先前原本在Galaxy S20+增加以特定國家地區限定推出的「晴空白」配色，目前也套用在Galaxy S20 Ultra，成為原本僅有黑、灰兩款配色額外選擇，而儲存容量則採256GB設計。
除了配色不同，「晴空白」配色的Galaxy S20 Ultra依然對應6.9吋、螢幕顯示佔比達94.2%的Dynamic AMOLED 2X的O極限全螢幕，同時也能藉由1億800萬畫素鏡頭與高達100X Space Zoom超高倍變焦設計對應不同拍攝需求，同時也支援拍攝8K影片內容。
而建議售價則是新台幣43900元，預計從5月8日起陸續於三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路推出。
不過，目前除了南韓市場額外在Galaxy S20+與電信業者合作推出特殊紅色與藍色，在其他海外市場似乎主要是以提供白色款特數配色為主，例如先前與中華電信合作白色款Galaxy S20+，而在美國地區則與Verizon同樣合作推出白色款Galaxy S20+，尚未有在南韓市場以外地區提供更多特殊配色選項計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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