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設計問題？三星主推的Galaxy S20 Ultra 出現大量鏡頭玻璃碎裂

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Sammobile網站)
(圖／擷自Sammobile網站)

雖然在推出時，三星持續大幅宣傳Galaxy S20 Ultra所搭載1億800萬畫素鏡頭解像力，以及100X Space Zoom超高倍變焦拍攝效果，但後續卻持續面臨軟體調教問題，導致實際拍攝影像產生色偏、雜訊，或難以對焦等情況，甚至在目前越來越多人視為手機相機功能表現指標的DxOMark評測結果僅獲得122分，僅與榮耀先前推出的Honor V30 Pro同分，甚至不比小米、OPPO等中國品牌手機表現。

而在稍早更有不少用戶反應Galaxy S20 Ultra搭載主相機鏡頭比想像中容易碎裂，同時維修報價更是驚人的情況，似乎可能成為Galaxy S20 Ultra在市場銷售另一個重傷。

(圖／擷自Sammobile網站)
(圖／擷自Sammobile網站)

依照Sammobile網站報導指稱，越來越多用戶在三星官方論壇網站反應所購買的Galaxy S20 Ultra相機損壞情況，甚至有部分用戶表示只是將手機從口袋取出，或是從充電器取下，就發現主相機鏡頭模組出現碎裂情況，而有些用戶則反應主相機出現對焦或變焦操作功能失常情況。

會有這樣的情況，有可能與Galaxy S20 Ultra此次採用感光元件、變焦機構等設計，使得主相機模組厚度明顯增加許多，因此相對增加容易被碰撞、擠壓等情況，但從主相機模組最外側玻璃碎裂情況來看，似乎更令人質疑三星是否為了避免模組形成厚度過於突出，進而在玻璃安全厚度作了些為調整，導致主相機模組玻璃抗壓性相對變弱。

另一方面，似乎也有可能是Galaxy S20 Ultra採用相機模組面積相對較大，因此讓整體抗壓性降低，造成主相機模組更容易受到擠壓而碎裂。但不少用戶反應在手機安裝保護殼情況下，依然有相同鏡頭碎裂問題，或許更顯示鏡頭碎裂可能還有其他影響因素。

由於三星目前並未認定此類情況是產品設計問題，因此有此問題的Galaxy S20 Ultra用戶若要維修主相機模組，必須花費最高達400美元 (約新台幣12000元)維修費用，幾乎是手機建議售價的四分之一，或許也會讓不少用戶難以接受。

相較Galaxy S20 Ultra，同樣搭載1億800萬畫素的小米10 Pro，以及更早推出的小米CC9 Pro，雖然在相機變焦機構設計明顯不同，但相機模組一樣有明顯突出情況，卻未出現鏡頭表面覆蓋玻璃出現碎裂現象。

在目前三星尚未對此情況做出回應，同時也尚未有令人滿意的解決方案下，或許會進一步影響三星今年主打機種Galaxy S20 Ultra實際銷售。

就先前mashdigi網站實際測試，確實Galaxy S20 Ultra在相機解像力與遠距拍攝都能提供相當好的拍攝表現，但在部分情況下仍可能因為軟體調整關係，影響相機對焦、顏色校準與雜訊處理結果，甚至因為1億800萬畫素感光元件拍攝影像相當容易佔據儲存容量，因此對於一般使用需求與價位上的考量，依然建議消費者挑選相機功能相對穩定、同時售價相對容易接受的Galaxy S20，或是螢幕尺寸相對較大的Galaxy S20+。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 品牌 Samsung 鏡頭

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