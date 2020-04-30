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晴空白星粉青睞 Samsung Galaxy S20 Ultra跟進
日前三星推出Samsung Galaxy S20+限定色「晴空白」，大受星粉喜愛，三星宣布再引進Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB「晴空白」新色，以時尚簡約的白色迎接清新初夏，建議售價43,900元，預計5月8日起陸續於三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。
5月1日至6月30日於全通路購買Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列並完成登錄，符合資格者最高可享郵政禮券1,600元；三星智慧館好康再加碼，5月1日至5月31日購買Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列就送郵政禮券1,000元、指定原廠配件購物金2,000元、ITFIT紫外線無線充電殺菌盒，以及手機舊換新加碼現折2,000元、延長保固一年、螢幕意外損失補償等星級禮遇。
Samsung Galaxy S20 Ultra 256GB新色「晴空白」的時尚清爽感，搭配曲面機身與圓弧四角設計，兼具美學外型與舒適握感；搭載6.9吋Dynamic AMOLED 2X的O極限全螢幕，並擁有強大的相機功能，包括1億800萬超高畫素鏡頭和100X Space Zoom超高倍變焦、8K高畫質攝影、一鍵拍錄等功能，輕鬆捕捉生活中的美好。
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