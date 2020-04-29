刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

根據台灣《經濟日報》最新報導，Apple 公司今年推出的 5G iPhone 傳有意首度導入超音波螢幕下指紋辨識功能，藉此實現全螢幕大尺寸應用刺激買氣。

根據《華爾街日報》最新消息，今年 iPhone 12 發佈時間與前幾年相同，但由於全球疫情影響 iPhone 12 會推遲一個月量產。Apple 是否會推出同時支援 Face ID 和 Touch ID 的 iPhone，預計要到今年 9 月中才會揭曉。

不過不久前《彭博新聞社》表示，2020 年 iPhone 不會採用螢幕下指紋。

預計今年秋季 Apple 將發布的 iPhone 12 系列有四款機型，分別是 5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Plus 和 iPhone 12 Pro 以及 6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》